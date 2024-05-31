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Военные планируют собрать для утилизации 2 тыс. тонн металлолома на Новой Земле

01.06.2017 ТАСС 36 0
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Bulgakov_Dmitriy
Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru

Экологические работы будут проходить в районе населенных пунктов Белушья губа и Рогачево, Северный

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 2000 тонн металлолома соберут военные на архипелаге Новая Земля, сообщил журналистам заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Отряд из 94 военнослужащих 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации вылетел самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД с аэродрома Чкаловский (Московская область) на архипелаг Новая Земля для выполнения задач по очистке земель Минобороны России в Арктической зоне", - сказал он.

Экологические работы будут проходить в районе населенных пунктов Белушья губа и Рогачево, Северный. "Предстоит собрать и вывезти более 2 тыс. тонн лома металлов, рекультивировать 11,5 га территории и снести 59 зданий", - добавил Булгаков.

По его словам, в этом году мероприятия по очистке территорий воинских частей, гарнизонов, полигонов проводятся на архипелагах Новая Земля и Новосибирские острова, а также на других объектах в Арктической зоне. Всего предстоит собрать более 3,9 тыс. тонн металлолома.

С 1 июня по 1 октября 2016 года в Арктической зоне российские военные собрали 6 тыс. 54 тонны лома и вывезли на материк 4 тыс.778 тонн.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
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Ил-76
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