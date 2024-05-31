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Российских военных могут обязать отчитываться о публикациях в интернете

01.06.2017 ТАСС 35 0
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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ
Источник: © Сергей Карпов/ТАСС

Законопроект находится на стадии общественного обсуждения, которое, предположительно, завершится в июне

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ разработало проект поправок в законодательство, согласно которому российских военнослужащих и иностранцев-контрактников могут обязать предоставлять в уполномоченный орган информацию, размещенную ими в интернете в общем доступе. Об этом сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.

Проект предполагает "правовое регулирование отношений, возникающих при размещении военнослужащими или гражданами (иностранными гражданами), поступающими на военную службу по контракту, в информационно-телекоммуникационной сети интернет своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными".

Кругом заинтересованных лиц называются структуры военного управления, воинские части, организации ВС РФ, подразделения военной полиции, комиссариаты.

Проект находится на стадии общественного обсуждения, которое, предположительно, завершится в июне. Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2018 года.
31.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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