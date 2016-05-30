Москва предложила Каиру "самые интересные проекты" в области военно-технического сотрудничества - Шойгу



Один из первых построенных ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52. Арсеньев (Приморский край), май 2017 года

Источник: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» (via cont.ws/@su-47 ) Один из первых построенных ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» для Египта боевых вертолетов Ка-52 в экспортном исполнении с оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52. Арсеньев (Приморский край), май 2017 годаИсточник: ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И.Сазыкина» (via cont.ws/@su-47 )

Египет - важнейший стратегический партнёр России в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Каир. 29 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия предлагает Египту интересные проекты в области военно-технического сотрудничества, удовлетворена, что Каир стремится использовать для оснащения своей армии оружие российского производства, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных Вооружённых сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства", - сказал С.Шойгу в понедельник в ходе встречи с министром обороны Египта генерал-полковником Седки Собхи Саидом Ахмедом.

"Со своей стороны, - отметил С.Шойгу, - стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества".

"Благодаря лидерам двух стран президенту России Владимиру Путину и Египта Абдель Фаттаху Саиду Ас-Сиси в двусторонних отношениях виден явный подъём, наблюдается устойчивая положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере", - подчеркнул российский министр.

"Благодаря регулярным встречам президентов мы координируем и корректируем нашу работу", - добавил С.Шойгу.

По его словам, министерства обороны двух стран активизируют работу по взаимному обмену военнослужащих для обучения в военных вузах двух стран, нацелены на увеличение количества совместных учений.

С.Шойгу пригласил коллегу к участию в военно-техническом форуме "Армия-2017" и в Международных играх, которые уже несколько лет подряд организует Минобороны РФ.

Глава Минобороны Египта со своей стороны отметил, что его подчинённые на деле убедились, что армейские игры являются важным элементом профессиональной подготовки.

С.Шойгу подчеркнул, что в Минобороны РФ "нацелены на дальнейшее поступательное развитие связей между оборонными ведомствами России и Египта по различным направлениям".

"Арабская Республика Египет является важнейшим стратегическим партнёром России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности", - констатировал С.Шойгу на переговорах.