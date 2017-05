Новые планы Индии по привлечению частного сектора в оборонную промышленность

Как пишет Sajeet Manghat в публикации "Defence Acquisition Policy: Indian And Foreign Firms That May Vie For Contracts" на веб-ресурсе Bloomberg Quint, министерство обороны Индии сообщило о планах расширения участия индийских частных компаний в отечественном производстве продукции военного назначения и с этой целью разработало новую "Политику оборонных закупок" (Defence Acquisition Policy).

Сборка на субподрядной основе грузовых кабин вертолетов Sikorsky S-92 на производственной площадке компании Tata Advanced Systems группы Tata в индийском городе Хайдарабад (c) livemint.com

Новая "Политика оборонных закупок" (Defence Acquisition Policy), которая ожидает одобрения Комитета по вопросам безопасности кабинета министров Индии, предлагает четыре ключевые стратегические платформы, которые требуют участия частного сектора - подводные лодки, вертолеты, однодвигательные истребители и боевая машина пехоты / основной танк. В рамках плана предлагается один стратегический партнер для каждой платформы, который будет выступать в качестве интегратора "системы систем" (‘System of Systems’ integrator), причем не только производителей оригинального оборудования или иностранных поставщиков, но и других отечественных производителей. Целью этого является создание экосистемы для микро-, и средних и малых предприятий, которые будут вносить свой вклад в проект.Bloomberg Quint оценил, какие индийские и иностранные компании в настоящее время располагают возможностями для работы на каждой из четырех платформ, определенных Советом по оборонным закупкам (DAC) - подразделением министерства обороны Индии.

Подводная лодка

Правительство планирует построить по меньшей мере шесть подводных лодок по проекту 75(l) по приблизительной стоимости в 60 000 кроров рупий на различных верфях по всей стране. Совет по оборонным закупкам одобрил проект в 2014 году, но контракты были задержаны до тех пор, пока не будет завершена разработка "Политики стратегических партнеров" (Strategic Partner Policy). Дизельные подводные лодки будут также оснащены усовершенствованными воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), которые позволят подводным лодкам оставаться под водой в течение более длительного времени.

Немецкая ThyssenKrupp Marine Systems и DCNS из Франции могут побороться за статус головных подрядчиков (Оriginal equipment manufacturer), в то время как индийские Reliance Defense and Engineering Ltd. и Larsen & Toubro Ltd. имеют возможности для создания подводных лодок в качестве стратегических партнеров.

"DCNS участвует в проекте 75, поэтому они, безусловно, останутся на сцене, но ThyssenKrupp - единственные, кто на сегодняшний день испытали ВНЭУ . DCNS не имеет ничего подобного, в то время как русские опережают DCNS по ВНЭУ. У нас есть собственное решение по ВНЭУ, разработанное совместно с DRPO", - сказал Джайант Патил, старший вице-президент и глава оборонного и аэрокосмического направления L&T.

L&T - единственная компания, которая участвовала в строительстве первой в стране атомной подводной лодки Arichant.

Вертолеты

Правительство разместило предложение о привлечении частного сектора к строительству 110 вертолетов в рамках программы Naval Utility Program. Эти вертолеты заменят вертолеты HAL Cheetah для ВМС Индии. Программа, рассчитанная на 10-15 лет, скорее всего, будет стоить около 12 000 кроров рупий. Bell и Airbus Helicopters будут бороться за контракт. Третий игрок, итальянская Leonardo Helicopters (бывшая AugustaWestland), была занесена правительством в черный список.

Возможностями по производству вертолетов среди индийских компаний обладают Mahindra Group и Tata Group. Mahindra Defense поставляла комплектующие Airbus и в январе прошлого года расширила свое партнерство с европейской компанией для создания военных вертолетов в Индии.

Подразделение Tata Son, Tata Advanced Systems Ltd., в ноябре 2015 года заключила договоренности с Boeing с целью производства комплектующих для вертолетов AH-64 Apache.

Однодвигательный истребитель

Индия рассматривала возможность замены устаревшего флота из более чем 200 истребителей МиГ-21 на протяжении многих лет. В качестве краткосрочной меры Индия подписала с Францией межправительственное соглашение о закупке 36 истребителей Rafale на сумму более 8,5 млрд долл. Данное приобретение замедлило развитие индийской национальной программы приобретения среднего многоцелевого боевого самолета MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft). Теперь Индия ищет стратегического партнера для создания на собственной территории однодвигательных многоцелевых боевых самолетов. Потенциальными конкурентами за участие в данном проекте могут стать американская оборонная корпорация Lockheed Martin, шведская группа Saab и французская Dassault Aviation - производители самолетов F-16, Gripen и Rafale соответственно.

К профильным индийским компаниям можно отнести Tata Advanced Systems, у которой уже имеются связи с Lockheed Martin в сфере производства комплектующих для военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules.

По информации газеты "Mint" от февраля 2017 года, индийский конгломерат Adani Group находится в стадии переговоров с Saab о возможности налаживании производства истребителей Gripen JAS-39E на территории Индии. Reliance Defence сотрудничала с Dassault Aviation в производстве комплектующих для Rafale. Вовлечение индийских поставщиков комплектующих является частью офсетного соглашения между Индией и Францией. Однако Rafale - это двухдвигательный истребитель, а индийскому правительству нужен стратегический партнер для создания истребителя с одним двигателем.

Боевая машина пехоты / основной танк

Правительство уже объявило о приеме предложений о разработке бронированных машин в рамках государственной программы "Make in India", ожидая от индийских предприятий заявок на проведении презентаций прототипов бронетехники, которая будет использоваться армией и силовыми структурами. Четыре корпорации, включая Larsen & Toubro (L&T), Mahindra & Mahindra (M&M), Tata Motors-Bharat Forge и Tata Power-SED, вошли в короткий список и сейчас проходят техническую оценку. Проект создания перспективной боевой машины пехоты Futuristic Infantry Combat Vehicle (FICV) остался вне программы стратегического партнерства, рассказал представитель компании Larsen & Toubro.

Бронированные машины в первую очередь заменят программу основного танка Arjun. Правительство уже приобретает взамен них танки российского производства T-90. Стоимость заказов в этом сегменте превысит 4,6 млрд долл., добавил источник.

"Только одна программа в области бронированной техники все еще не запущена - это программа создания основного танка (Main Battle Tank, MBT). Программы MBT и FICV не отличаются в технологическом аспекте. Их отличия заключаются в мощности или подвижности с точки зрения массы", - представитель компании L&T.

Индийские игроки, попавшие в короткий список программы FICV, будут также участвовать в программе MBT. К иностранным компаниям, работающим в данной сфере, относятся американская General Dynamics и некоторые российские государственные предприятия.