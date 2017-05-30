СМИ: Российский боевой дрон "Орион" поднялся на испытаниях до 5,7 км



Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" во время испытаний на аэродроме Протасово (Рязанская область), май 2017 года (c) rzn.info

Источник: bmpd Опытный образец беспилотного летательного аппарата "Орион" во время испытаний на аэродроме Протасово (Рязанская область), май 2017 года (c) rzn.infoИсточник: bmpd

Создаваемый для Минобороны России дальний беспилотный летательный аппарат "Орион" в ходе летных испытаний достиг высоты 5700 метров, сообщает 26 мая агентство RNS со ссылкой на неофициальный источник.

По информации агентства, опытный образец российского военного дрона 25 мая взлетел на высоту 5700 м.

Отмечается, что испытательные полеты "Ориона" в 2017 году проводятся очень интенсивно и можно утверждать, что разработка проекта близка к завершению.

Ранее российская компания "Кронштадт" показала на авиакосмическом салоне МАКС-2015 проект перспективного беспилотника "Орион" массой порядка 1000 кг. По заявлениям создателей, БПЛА "Орион" предназначался для многоспектрального мониторинга земной поверхности. Теперь на основе этих аппаратов разрабатывается военный дрон.

По планам компании-разработчика, военный вариант "Ориона" должен быть создан к 2018 году.

Беспилотный летательный аппарат "Орион" при взлетном весе в 1100 кг способен нести на борту от 250 до 350 кг различного оборудования. Аппарат способен находиться в воздухе до 60 часов, скорость его полета может достигать 250 км/ч.