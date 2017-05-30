Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами



Модифицированная боевая машина пехоты БМП-3 с комбинированным прицелом ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России. Острогожск (Воронежская область), 25.05.2017

Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж" / riavrn.ru Модифицированная боевая машина пехоты БМП-3 с комбинированным прицелом ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России. Острогожск (Воронежская область), 25.05.2017Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж" / riavrn.ru

Российская армия начала получать новые БМП-3, обладающие повышенными тактико-техническими характеристиками. Данные боевые машины пехоты, по всей видимости, наконец-то оснастили новейшими отечественными прицелами ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом.

По крайней мере, такое впечатление создается, когда знакомишься с репортажем Ольги Боткиной и Александра Юрковского (фото), опубликованным РИА "Воронеж": "Подготовка механиков-водителей ко Дню военного автомобилиста". На размещенных фотографиях - БМП-3 с новым прицельным комплексом, который отличается от уже ставшего привычным "СОЖ-М".

БМП-3 Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

БМП-3 Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

БМП-3 Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":

Данная БМП является аналогом машины, которая была выставлена на первом военно-техническом форуме "Армия 2015". Правда, тогда "тройка" была еще оборудована решетчатыми противокумулятивными и бронированными экранами. Но на учебной машине такая защита не нужна.

Как ранее сообщал "Вестник Мордовии", многоканальный комплекс "Содема" разработан и производится "Вологодским оптико-механическим заводом". Данный прицел гарантирует "высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей".

Установленная на БМП "Содема" заменяет сразу 2 прицела наводчика-оператора: "СОЖ-М" и "Весна-К" белорусского производства.

Прицел "Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.

"Содема" имеет независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, оснащен дневным визирным и тепловизионным каналами, встроенным лазерным дальномером и каналом наведения управляемой ракеты.

Основные технические характеристики прицела "Содема":

Тип: комбинированный, дневно-ночной (тепловизионный), перископический, с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях, со встроенным дальномером, каналом наведения управляемого снаряда

Имеется дневной визирный канал

Дальность опознавания цели, м не менее 5500

Увеличение, x 2,5 и 12

Поле зрения, град 4 и 20

Тепловизионный канал:

Дальность распознавания цели типа "танк", м не менее 3000

Длина волны, мкм 8 - 12

Поле зрения: широкое, град 9

На данной БМП-3 установлен дневно - ночной прибор наблюдения командира ТКН-АИ. Правда, на фото лазерный прожектор для активно-импульсной подсветки прикрыт брезентом.

Кроме учебной части в Воронежской области, новые боевые машины пехоты поступили в окружной учебный центр Западного военного округа, дислоцированный во Владимирской области. Об этом в конце апреля сообщала пресс-служба округа.

Речь идет о десяти единицах БМП-3. На новых боевых машинах инструкторы ОУЦ будут обучать курсантов вождению и стрельбе. Обучение продлится в течение шести месяцев по специальностям: командир, механик-водитель, наводчик-оператор.

Дмитрий Лемешко