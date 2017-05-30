Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами
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Модифицированная боевая машина пехоты БМП-3 с комбинированным прицелом ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом в Учебном центре по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны России. Острогожск (Воронежская область), 25.05.2017
Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж" / riavrn.ru
Российская армия начала получать новые БМП-3, обладающие повышенными тактико-техническими характеристиками. Данные боевые машины пехоты, по всей видимости, наконец-то оснастили новейшими отечественными прицелами ППНД Б03С03 "Содема" с тепловизионным каналом.
По крайней мере, такое впечатление создается, когда знакомишься с репортажем Ольги Боткиной и Александра Юрковского (фото), опубликованным РИА "Воронеж": "Подготовка механиков-водителей ко Дню военного автомобилиста". На размещенных фотографиях - БМП-3 с новым прицельным комплексом, который отличается от уже ставшего привычным "СОЖ-М".
|БМП-3
|Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":
|БМП-3
|Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":
|БМП-3
|Источник: Александр Юрковский / РИА "Воронеж":
Данная БМП является аналогом машины, которая была выставлена на первом военно-техническом форуме "Армия 2015". Правда, тогда "тройка" была еще оборудована решетчатыми противокумулятивными и бронированными экранами. Но на учебной машине такая защита не нужна.
Как ранее сообщал "Вестник Мордовии", многоканальный комплекс "Содема" разработан и производится "Вологодским оптико-механическим заводом". Данный прицел гарантирует "высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей".
Установленная на БМП "Содема" заменяет сразу 2 прицела наводчика-оператора: "СОЖ-М" и "Весна-К" белорусского производства.
Прицел "Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.
"Содема" имеет независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, оснащен дневным визирным и тепловизионным каналами, встроенным лазерным дальномером и каналом наведения управляемой ракеты.
Основные технические характеристики прицела "Содема":
Тип: комбинированный, дневно-ночной (тепловизионный), перископический, с независимой стабилизацией поля зрения в двух плоскостях, со встроенным дальномером, каналом наведения управляемого снаряда
Имеется дневной визирный канал
Дальность опознавания цели, м не менее 5500
Увеличение, x 2,5 и 12
Поле зрения, град 4 и 20
Тепловизионный канал:
Дальность распознавания цели типа "танк", м не менее 3000
Длина волны, мкм 8 - 12
Поле зрения: широкое, град 9
На данной БМП-3 установлен дневно - ночной прибор наблюдения командира ТКН-АИ. Правда, на фото лазерный прожектор для активно-импульсной подсветки прикрыт брезентом.
Кроме учебной части в Воронежской области, новые боевые машины пехоты поступили в окружной учебный центр Западного военного округа, дислоцированный во Владимирской области. Об этом в конце апреля сообщала пресс-служба округа.
Речь идет о десяти единицах БМП-3. На новых боевых машинах инструкторы ОУЦ будут обучать курсантов вождению и стрельбе. Обучение продлится в течение шести месяцев по специальностям: командир, механик-водитель, наводчик-оператор.
Дмитрий Лемешко
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27.05.2017
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принадлежат Вестник Мордовии
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Военкор
122
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№1
30.05.2017 07:15
Качественный прорыв будет когда "Курганец-25" встанет на вооружение! А пока это очередная модернизация старья!
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Байкал57
75
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№2
30.05.2017 07:33
"Курганец-25" почти по полцены "Арматы", 30мм пушечка дрыкалка пыль поднимать.
100мм на дальности 7км не хотят на "Курганца-25" и пошли нахрен....
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VK
279
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№3
30.05.2017 08:02
100мм на дальности 7км не хотят на "Курганца-25" и пошли нахрен....
а вам не приходит в голову, что 100мм пушка и АЗ к ней будут занимать место и вес, необходимые для транспортировки десанта и полезных грузов? Тогда как главная задача БТР и БМП это всё-таки перевозить пехоту. И чтобы этой пехоте было удобно перевозить свою экипировку, было куда положить раненого, жратву, палатки, печку-буржуйку и всё такое. И ещё хотелось бы установить кондиционер, а не сидеть летом как в бане.
Конечно хочется всё и сразу. Че тогда не 125мм и ядерные боеприпасы. И чтобы весь мир в труху, зато потом...
Я так понял, что вояки уже наигрались с БМП-3, поэтому заказали то, что им нужнее. А для пушек есть ноны, спруты и всё такое.
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просто экспл
3564
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№4
30.05.2017 08:14
и что даст эта 100мм недопушка для Курганца ?
БОПСов у этой недопушки нету . у нее ослабленная баллистика , как на БМП-1 . Кумулятивные боеприпасы типа ПТУРов слабоваты по причине малого калибра . единственное как бы преимущество это ОФ действие 100мм снаряда если сравнивать с БТР . потому как у БМП есть Корнет у которого 152мм и термобарическая часть . 100мм недоснаряд от БМП-3 с ним даже рядом не лежал .
итого имеем что Эпоха с Корнетами (а Корнет ФМ напомню еще и по воздушным целям стрелять может) может уничтожать воздушные цели , намного эффективнее уничтожать наземные укрепления (ПТУР намного точнее чем пушка , а 152мм термобарические боерипас в разы мощнее 100мм ОФ снаряда) , намного эффективнее уничтожать танки (тут БМП-3 вообще слабовата , ибо единственное оружие против танков это кумулятивный 100мм выстрел , хоть снаряда , хоть ракета , по нынешним временам слабоват , и не надо петь сказки о том что а вот если сбоку , а вот если в корму . противник атакует позиции не боком и не кормой) , пехоты которая внутри БМП курганец защищает в разы лучше .
в общем чем БПМ-3 лучше курганца ?
а если на курганца еще 57мм с УАС поставят ? то это вообще будет бомба .
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Воин3доп2
8
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№5
30.05.2017 11:17
"Курганец-25" почти по полцены "Арматы", 30мм пушечка дрыкалка пыль поднимать.[
Цитата, VK сообщ. №3
а вам не приходит в голову, что 100мм пушка и АЗ к ней будут занимать место и вес, необходимые для транспортировки десанта и полезных грузов? Тогда как главная задача БТР и БМП это всё-таки перевозить пехоту.Исчерпывающий ответ. Тем более с его защитой он стоит таких денег. Не такие уж это большие деньги для перевооружения всех мотострелков.
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