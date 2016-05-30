Хорватские "Грипены" против сербских МиГ-29?



Истребитель Gripen выполняет демонстрационный полет на авиавыставке Aero India 2017 (база ВВС Елаханка в Бангалоре), 15 февраля 2017

Источник: фото REUTERS/Abhishek N. Chinnappa Истребитель Gripen выполняет демонстрационный полет на авиавыставке Aero India 2017 (база ВВС Елаханка в Бангалоре), 15 февраля 2017Источник: фото REUTERS/Abhishek N. Chinnappa

Компания Saab надеется, что Хорватия купит истребители Gripen, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (27 мая).

Глава европейского отделения компании Магнус-Льюис-Олссон (Magnus Lewis-Olsson) заявил, что Хорватия может заказать "Грипены" раньше, чем ожидалось. По его словам, ВВС Хорватии намерены приобрести новые боевые самолеты в течение одного-двух лет, так как эта покупка становится "все более актуальной".

С 2009 года Хорватия является членом военного блока НАТО и нуждается в замене эскадрильи устаревших истребителей МиГ-21. Эта страна также рассматривает предложения других государств - производителей военной авиатехники. Недавно сосед Хорватии и враг в войне 1991-1995 годов Сербия приобрела в России шесть истребителей МиГ-29 и девять вертолетов общего назначения производства компании Airbus.

В настоящее время компания ожидает решения правительств Словакии и Болгарии по лизингу истребителей "Грипен".