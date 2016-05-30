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"Королева Елизавета". Чтобы детально ее рассмотреть, надо знать многое

30.05.2017 Военный паритет 370 0
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HMS Queen Elizabeth
Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.
Источник: thecourier.co.uk

"Суперавианосцы" класса Queen Elizabeth демонстрируют огромные возможности для королевского британского флота, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (29 мая).

В британском флоте есть поговорка "один это ничто, два это один" (One is none, two is one), сегодня ее применяют, когда рассуждают о возможности иметь только один авианосец в составе флота. Также спорным дискуссии является проект этого авианосца - на нем будут базироваться самолеты с укороченным взлетом, для которых нужен трамплин для обеспечения дополнительной подъемной силы. Проект с трамплином сразу ограничивает "разнообразие" самолетов, которые могут базироваться на таком носителе.

Решение не оснащать авианосец паровой катапультой будет ограничивать нас в течение 50 лет? С этим трудно согласиться, так как "Королева Елизавета" рассчитана на более высокую интенсивность применения палубной боевой авиации, а не на большое количество самолетов разного типа. Также важно отметить, что вертолеты будут основной силой авианосца для ведения противолодочных операций.

В течение этих 50 лет не исключается появление новых видов оружия, в частности, лазерного, которое может быть размещено на авианосцах этого типа. Еще вопрос - ядерная энергетическая установка. Конечно, атомный авианосец не нуждается в дозаправке топливом в море, но самолетам нужно горючее, а экипажам продовольствие. Многие страны имеют ограничения на заходы в порт атомных кораблей, поэтому ядерные авианосцы в этом отношении могут испытывать некоторый дискомфорт, чем обычные. И не надо забывать, что на верфях в Росайте и Девенпорте семь атомных подводных лодок ожидают утилизации ядерных реакторов, эта операция требует больших финансовых средств и строгого соблюдения норм экологической безопасности. Таким образом, рассчитывая стоимость жизненного цикла кораблей, мы должны учитывать и стоимость утилизации.

Все эти факторы должны учитываться, если мы рассуждаем о возможностях новых британских авианосцев, отмечает источник.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
ЯЭУ

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