США найдут замену самолетам-разведчикам "Открытого неба"



Самолет оптической разведки OC-135B

Источник: Simon Blakesley / Airliners.net Самолет оптической разведки OC-135BИсточник: Simon Blakesley / Airliners.net

ВВС США сформировали требования к самолетам оптической разведки нового поколения. Они призваны заменить эксплуатируемые в настоящее время OC-135B Open Sky, предназначенные для полетов в рамках договора "Открытое небо". Об этом сообщает американский эксперт Дэвид Исби в своей статье в майском номере журнала Air International.

Новые самолеты должны прийти на смену машинам 1962 года постройки, которые эксплуатируются в составе 45-й разведывательной эскадрильи 55-го авиакрыла на авиабазе Оффут в штате Небраска. Первоначально OC-135B были выпущены в варианте транспортных самолетов C-135B и после доработки в 1965 году применялись как разведчики погоды WC-135B. После 1993 года они были переоборудованы в самолеты оптической разведки и с 1996-го используются в рамках договора "Открытое небо".

Самолеты оснащены одной вертикальной и двумя наклонными камерами KS-87E для съемок с небольшой высоты (910 метров) и одной панорамной камерой КА-91С для съемок с больших высот (10 658 метров) на пленку.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), самолеты ОС-135В планировалось сохранять в составе ВВС до 2040 года. Сложности с поддержанием исправности устаревших самолетов и фотооборудования, к которым добавляются расходы на содержание небольшого парка уникальных самолетов, часто летающих через океан, вынудили ВВС США выпустить запрос предложений к промышленности с вопросом о возможности переоборудования серийного самолета для нужд программы "Открытое небо" и оснащения его цифровыми камерами.

Известно, что ВВС хотят получить самолет с дальностью полета 7,2 тысячи километров и рабочим потолком около 11 тысяч метров. В случае если найти приемлемый по цене и срокам вариант замены не удастся, то OC-135B пройдут модернизацию с заменой камер и навигационных систем.

ВВС России в настоящее время используют для полетов по договору "Открытое небо" самолеты Ан-30Б и Ту-154М-ЛК1. В 2010-х годах ВВС получили два самолета Ту-214ОН, оснащенных современным цифровым фотооборудованием и РЛС, но США отказались давать разрешение на пролет этих самолетов над своей территорией.