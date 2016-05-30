Артиллеристов перевооружат со "Смерчей" на "Торнадо-С" к 2020 году



Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм

Источник: EPA/SANTI DONAIRE Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 ммИсточник: EPA/SANTI DONAIRE

ЦАМТО, 29 мая. Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ОТРК "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", – сказал М.Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С" начнется в 2017 году, передает "РИА Новости".