Артиллеристов перевооружат со "Смерчей" на "Торнадо-С" к 2020 году
|
|
Реактивная система залпового огня "Смерч" калибра 300 мм
Источник: EPA/SANTI DONAIRE
ЦАМТО, 29 мая. Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с РСЗО "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ОТРК "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", – сказал М.Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.
Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО "Смерч" на модернизированные РСЗО "Торнадо-С" начнется в 2017 году, передает "РИА Новости".
|
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 Реактивная артиллерия Сухопутных войск до 2020 года перевооружится на "Торнадо-С"
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
22.11.2016 Машины для бога войны
21.11.2016 "Смерчи", "Ураганы" и "Искандеры": чем вооружены "боги войны"
20.09.2016 МЗКТ мешает конкурентам пилить российский оборонный заказ
08.08.2016 «Полонез»: от РСЗО до крылатой ракеты
28.12.2015 От армии-2015 к армии-2016
11.08.2015 Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников