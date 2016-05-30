Рогозин подтвердил, что Ил-112В совершит первый полет в этом году



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 29 мая 2017

Источник: © РИА Новости / Александр Астафьев Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 29 мая 2017Источник: © РИА Новости / Александр Астафьев

ГОРКИ, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева подтвердил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет поднят в небо в 2017 году.

В конце января Рогозин сообщал, что первый вылет Ил-112В должен состояться в этом году.

"В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В, легкий военно-транспортный самолет. Поэтому год довольно таки богатый на авиационный урожай", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что в текущем году уже успешно прошли летные испытания боевого самолета-истребителя МиГ-35, а также полеты вертолета Ка-62 и МС-21.