Рогозин подтвердил, что Ил-112В совершит первый полет в этом году
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами РФ. 29 мая 2017
Источник: © РИА Новости / Александр Астафьев
ГОРКИ, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева подтвердил, что легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет поднят в небо в 2017 году.
В конце января Рогозин сообщал, что первый вылет Ил-112В должен состояться в этом году.
"В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В, легкий военно-транспортный самолет. Поэтому год довольно таки богатый на авиационный урожай", - сказал Рогозин.
Он напомнил, что в текущем году уже успешно прошли летные испытания боевого самолета-истребителя МиГ-35, а также полеты вертолета Ка-62 и МС-21.
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29.05.2017
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