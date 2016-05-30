Почему Россия и Китай боятся американского убийцу субмарин самолет P-8 Poseidon (The National Interest, США)



Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon

Источник: © flickr.com, Clubber_Lang Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 PoseidonИсточник: © flickr.com, Clubber_Lang

Вполне может быть, что вы уже летали на борту исключительно важного нового самолета ВМС США - вернее, на борту В-737, на базе которого он создан. Наверное, морской патрульный самолет P-8A Poseidon не настолько красив и привлекателен, как истребитель-невидимка F-35; но в определенном смысле он гораздо ближе к горячим точкам в международных водах Тихого океана. Морские патрульные самолеты играют важнейшую роль в отслеживании перемещения кораблей и особенно подводных лодок в обширных водах мирового океана, а в случае начала боевых действий - в их уничтожении.

Но охота за субмаринами с воздуха - это очень трудная работа, и для нее требуется большое количество различных самолетов, пролетающих на протяжении многих часов огромные расстояния над мировым океаном. С 1962 года в ВМС США находится на вооружении патрульный самолет P-3 Orion, в основу которого лег четырехмоторный авиалайнер L-88 Electra. Эта турбовинтовая машина может в течение десятков часов летать на небольшой высоте над океаном, сбрасывая в воду гидроакустические буи, сканируя воду в поисках металлических корпусов подводных лодок при помощи магнитного обнаружителя MAD, а в случае необходимости осуществляя пуски торпед. Но Р-3 прослужили уже более 55 лет, налетав тысячи часов, и их корпуса постарели от усталости материала.

В 2004 году ВМС США выбрали на смену устаревшему Р-3 самолет P-8 Poseidon компании Boeing. Конструкторские работы продвигались довольно быстро, потому что в нем использовали уже имевшийся планер, а также было принято решение постепенно ставить на "Посейдон" современные системы вместо того, чтобы устанавливать их все и сразу. По этой причине удельная себестоимость Р-8 оказалась даже ниже сметы, составив 150 миллионов долларов на самолет.

В основе Р-8 - конструкция авиалайнера 737-800ERX малой и средней дальности. Обычно в экипаже этого самолета три человека. На борту машины размещены мощные генераторы, питающие бортовую электронику. "Посейдон" в полете болтает намного меньше, чем "Орион", благодаря большему размаху крыла и навигационным компьютерам. Экипаж "Ориона" часто страдал от мощной турбулентности из-за полетов на небольшой высоте, как того требуют правила ведения патрулирования.

У Р-8 усиленный корпус для полетов на малой высоте, а вот топливная экономичность двигателей при таких полетах ниже, чем у Р-3. Но в основном он действует на больших высотах, где разреженная атмосфера повышает КПД по топливу и дает больше преимуществ приборам обнаружения. "Посейдон" может осуществлять патрулирование на малых скоростях, составляющих всего 320 километров в час, оставаясь в воздухе длительное время благодаря возможности дозаправки в полете. Вместе с тем, максимальная скорость у него составляет 900 километров в час, и поэтому он может летать гораздо быстрее Р-3.

Основу полезной нагрузки "Посейдона" составляют разнообразные приборы обнаружения. Среди них многоцелевой поисковый радиолокатор с синтезированной апертурой, способный обнаруживать местонахождение самолетов на расстоянии нескольких сотен километров, а также работающий в режиме высокого разрешения, что позволяет ему засекать перископы подводных лодок на большом удалении и даже распознавать корабли различных типов. Оптоэлектронная/инфракрасная станция MX-20, а также комплект электронных мер поддержки AN / ALQ-240, который используется на борту самолета EA-18G Growler, функционируют в качестве электромагнитных приборов обнаружения, которые особенно эффективны при поиске местоположения излучающих РЛС.

Недавно у "Посейдона" появился поисковый радар Advanced Airborne Sensor, представляющий собой двустороннюю активную фазированную антенную решетку, которая позволяет вести круговой поиск целей на земле и в прибрежных районах, а также может применяться для помех кибер-угрозам и даже для ведения кибервойн.

Многие важные системы Р-8 предназначены для поиска лодок в подводном положении. В задней части "Посейдона" имеется вращающаяся установка для сброса в воду гидроакустических буев. Недавняя модификация Р-8 позволяет самолету использовать новые мультистатические активные буи, которые генерируют множественные гидроакустические импульсы, увеличивая дальность и время поиска. Р-8 также оснащены собственными акустическими датчиками и даже новыми углеводородными датчиками, которые могут улавливать выхлопы топлива из подводных лодок.

Однако у Р-8 нет магнитного обнаружителя в хвостовой части, как у P-3 Orion, который обнаруживает металлические корпуса субмарин во время полета самолета на малой высоте. Его убрали по разным причинам: MAD слишком тяжелый, имея вес полторы тонны, он не встраивается в высотный поисковый профиль Р-8, и новые датчики на "Посейдоне" сделали его ненужным. Однако в ВМС США ведут разработку варианта запускаемого в воздухе беспилотника под названием High-Altitude Unmanned Targeting Air System, на котором может устанавливаться магнитный обнаружитель, передающий данные поиска на Р-8.

Пять рабочих мест операторов по левому борту оснащены многофункциональными дисплеями, конфигурация которых позволяет использовать необходимые при тех или иных обстоятельствах датчики и приборы управления. Компьютеры "Посейдона" передают данные в единую систему, создавая для операторов комплексную картину обстановки. Далее эти данные можно передавать своим кораблям и самолетам. Такую систему ВВС США пытаются интегрировать в своем самолете ДРЛО E-3G. Р-3 также будет совместим с БПЛА ВМС RQ-4N.

На случай боевых действий "Посейдон" может оснащаться пятью ракетами, глубинными бомбами или торпедами, размещаемыми во вращающейся пусковой установке в хвосте. Еще у него есть шесть точек крепления на внешней подвеске. P-3 при пуске торпед должен был снижаться и лететь на малой высоте, а у Р-8 имеется специальное приспособление для пуска с большой высоты (High Altitude Air Launch Accessory), благодаря которому легкие 324-миллиметровые торпеды Mark 54 превращаются в планирующие бомбы с управление по GPS, и их можно сбрасывать с высоты до девяти тысяч метров. Попав в воду, Mark 54 сбрасывает крылья и наводится на цель посредством бортового гидролокатора. "Посейдон" также может нести на борту противокорабельные ракеты Harpoon AGM-184H/K с дальностью пуска 240 километров.

Некоторые эксперты утверждают, что "Посейдон" можно превратить в недорогой бомбардировщик класса В-52, оснастив его различными системами управляемого оружия, например, противорадиолокационными ракетами большой дальности AGM-158, противокорабельными ракетами LR-ASM и бомбами малого калибра для нанесения высокоточных ударов по наземным целям. Пока неясно, захочет ли командование ВМС сделать "Посейдон" многоцелевым самолетом, или он будет как и раньше использоваться для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями.

В горячих точках

"Посейдон" в 2013 году поступил на вооружение в эскадрилью VP-16 ВМС США, дислоцирующуюся на авиабазе Кадена на острове Окинава. Сейчас их общее количество составляет 50 из запланированных 117.

Будучи патрульным самолетом, "Посейдон" оказался на переднем крае политических споров между США, Китаем и Россией.

В мире уже давно установилась практика, когда разные страны осуществляют перехват патрульных самолетов друг друга в международном воздушном пространстве. Но перехват становится крайне рискованным делом, когда перехватчики совершают опасные маневры, дабы напугать пилотов самолетов наблюдения. Из-за таких выходок в 2002 году столкнулся китайский истребитель и самолет РЭБ EP-3. Китайский пилот погиб.

19 августа 2014 года китайский истребитель J-11 пролетел в 10 метрах от Р-8, летевшего в 210 километрах восточнее острова Хайнань, и даже совершил фигуру бочка с большим радиусом вращения. Это стало причиной очередной дипломатической ссоры между Вашингтоном и Пекином из-за перехвата американского самолета службы наблюдения.

Корень проблемы в том, что Пекин претендует на большие участки акватории Южно-Китайского моря, которые весь мир считает международными водами. Соединенные Штаты настаивают на своем праве летать над этими водами и отказываются прекращать полеты патрульной авиации. В последние годы китайцы строят в этом море в некоторых районах искусственные острова в подтверждение своих территориальных претензий, однако американская авиация продолжает там свои патрульные полеты.

Когда в декабре 2015 года Соединенные Штаты заключили соглашение с Сингапуром о базировании своих самолетов Р-8 на территории этого островного города-государства, Пекин пришел в еще большую ярость.

Р-8 сталкивались и с российскими военными. 9 мая 2017 года российский Су-27 пролетел в семи метрах от самолета "Посейдон", проводившего патрулирование в Черном море. Р-8, в свою очередь, занимаются поиском и преследованием российских субмарин. Как сообщается в блоге Aviationist, в декабре 2016 года Р-8 вели охоту в Средиземном море за одной или двумя лодками проекта 949, предназначенными для борьбы с авианосцами противника. Естественно, применять оружие они не стали.

Поскольку морское патрулирование играет центральную роль в сегодняшних международных спорах в зоне Тихого океана, Персидского залива и (в меньшей степени) на Балтике, многие страны размещают заказы на поставку Р-8. У Индии уже имеется восемь машин P-8I, которые размещены на базе морской авиации Раджали в штате Тамил-Наду. Они модифицированы и имеют в хвостовой части магнитные обнаружители MAD, а также дополнительную РЛС APS-143. Еще четыре самолета должны быть поставлены к 2020 году.

Р-8 также пользуется большой популярностью в странах Содружества. Австралия получила 12 из 15 запланированных к поставке "Посейдонов", которые приходят на смену патрульным самолетам AP-3C. Британия заказала девять Р-8, а Новая Зеландия в этом месяце объявила о том, что приобретет четыре "Посейдона" за 1,46 миллиарда долларов. Как минимум три Р-8 включены в сделку на поставку военной техники с Саудовской Аравией, общая сумма которой составляет 110 миллиардов долларов. Норвегия заказала пять "Посейдонов". О закупке этих самолетов думают и другие страны, такие как Канада, Южная Корея и Турция.

Трансатлантические отношения в 21-м веке приобретают особую значимость, и Р-8 останется одним из многих средств, при помощи которых Соединенные Штаты и другие страны будут утверждать свое присутствие в международных водах. В случае возникновения конфликта эти самолеты будут выполнять важнейшие задачи по поиску и уничтожению разбойничающих субмарин, а также по отслеживанию перемещений надводных кораблей противника. Этим объясняется то, почему довольно кроткий на первый взгляд самолет пользуется таким большим спросом во всем мире.

Себастьен Роблин имеет степень магистра Джорджтаунского университета в области разрешения конфликтов. Он работал университетским инструктором в составе Корпуса мира в Китае. Роблин регулярно публикует статьи по вопросам безопасности и военной истории на сайте War is Boring.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)