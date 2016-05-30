Россия отправила в Таджикистан "Искандер-М" для противостояния НАТО (Al Ain, Объединенные Арабские Эмираты)
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Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса "Искандер-М"
Источник: © РИА Новости, Сергей Орлов
Россия перебросила в Таджикистан ракетные комплексы "Искандер-М". НАТО выразило серьезную обеспокоенность ситуацией.
Российские ракетные комплексы "Искандер-М" впервые были переброшены в Таджикистан для совместных учений по борьбе с терроризмом, проводимых в СНГ.
По сообщению российского информационного агентства "ТАСС", командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал Владимир Зарудницкий заявил, что ракетные комплексы "Искандер-М" в ходе боевых учений выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов в горах.
Ракетные комплексы "Искандер" впервые примут участие в военных учениях за пределами России.
Приобретение такой системы Таджикистаном, который граничит с нестабильным Афганистаном, чрезвычайно важно. А также, это поможет России отразить угрозу вторжения террористов в страны Центральной Азии, граничащие с ней.
Кроме того, Таджикистан близко расположен к зонам влияния НАТО в Афганистане.
СНГ, которое проводит совместные учения с Россией, является организацией состоящей из 12 бывших советских республик, большинство из которых находятся в Центральной Азии и Восточной Европе.
Ракетный комплекс "Искандер" принят на вооружение российской армией в 2006 году. "Искандер" обладает максимальной дальностью поражения цели 500 км. В данном комплексе используются высокоточные крылатые ракеты Р-500, которые управляются на протяжении всего полета.
Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" способны нести ядерные боеголовки, но в настоящее время эти системы оснащены только обычными боеголовками.
Министерство обороны России подтвердило переброску ракетного комплекса "Искандер-М" в Калининградскую область 8 октября 2016 года. Это действие вызвало критику со стороны блока НАТО, который увидел в этом угрозу для стран Восточной Европы.
Ранее в Таджикистан прибыли бомбардировщики "Су-24М", в дополнение к вертолетам "Ми-8" и "Ми-24".
Антитеррористический центр СНГ проведет масштабные антитеррористический учения "Душанбе-Антитеррор-2017" совместно с вооруженными силами стран Содружества. Первый этап этих учений пройдет 30 мая 2017 года.
Командующий войсками ЦВО генерал Владимир Зарудницкий заявил, что Россия усилила свою военную базу в Таджикистан РСЗО "Ураган".
"Мы усилили обороноспособность 201-й военной базы сформированным дивизионом большой мощности, на вооружении которого стоит РСЗО "Ураган"", - заявил Владимир Зарудницкий.
Кроме того, он уточнил, что численность соединения остается в рамках международных соглашений.
А также, в прошлую среду прошла комплексная проверка боеготовности военных 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Представитель пресс-службы Центрального военного округа майор Николай Беркалов сообщил, что военные были приведены в наивысшую готовность для совершения марш-броска в назначенный район для выполнения боевого задания. Солдаты и офицеры отрабатывают навыки по снятию военной техники с кратковременного хранения, загрузке боекомплекта, а также в реализации задач по борьбе с терроризмом.
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29.05.2017
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