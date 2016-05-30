Ансамбль песни и пляски Северного флота завоевал Гран-при всеармейского конкурса



Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Творческий коллектив Северного флота также победил еще в четырех номинациях

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота завоевал Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей Вооруженных сил РФ "Музыкальный парад-2017". Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Помимо главной номинации ("Ансамбли песни и пляски") творческий коллектив Северного флота стал победителем еще в четырех номинациях: "Лучший оркестр", "Лучший танцевальный номер", "Лучшее исполнение обязательного оркестрового номера", "Лучший обязательный хоровой номер", - говорится в сообщении.

Конкурс проходил в Санкт-Петербурге. В нем участвовал весь состав флотского коллектива. Это более 60 артистов под руководством заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Акманова.

Ансамбль песни и пляски Северного флота также принимал участие в концертах для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Коллектив выступил с новой концертной программой на крейсере "Аврора", на сцене Дома офицеров Западного военного округа, перед слушателями Морского корпуса Петра Великого - Санкт-Петербургского военно-морского института, а также вместе с другими 11 коллективами, принимавшими участие во Всеармейском смотре-конкурсе, выступил на Манежной площади.

Ансамбль был сформирован на Северном флоте в 1940 году из восьми участников художественной самодеятельности на базе Дома офицеров в городе Полярный. В военные годы коллектив выезжал на передовую. Во время фронтовых поездок его артистические бригады дали больше трех тысяч концертов. В мирное время они вместе с моряками ходили в дальние походы в Атлантический океан и Средиземное море, также выезжали с выступлениями в зону боевых действий на Северном Кавказе.

Коллектив давал концерты в Бельгии и Швеции, Норвегии и Франции, Испании и Голландии, Канаде и США, бывал в Арктике, выступал перед российскими военными в Сирии. Всего ансамбль дал больше 15 тысяч концертов.