"Голубые каски": международный день миротворцев ООН



Военнослужащий Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Источник: МО РФ Военнослужащий Оперативной группы российских войск в ПриднестровьеИсточник: МО РФ

За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу более миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников, более 3,5 тыс. миротворцев погибли

29 мая ежегодно отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers). Он был учрежден в 2002 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН с тем, чтобы отдать дань уважения всем служащим миротворческих контингентов организации и почтить память отдавших свои жизни на службе под ее флагом с 1948 г. Начиная с 2008 г. этот день сопровождается проведением мероприятий, объединенных общей темой. Тема 2017 г. - "Вклад в достижение мира во всем мире".

История миротворческой деятельности

Миротворческая деятельность рассматривается ООН как один из ключевых инструментов управления кризисами.

Первая миротворческая миссия ООН, получившая название "Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия", была учреждена 29 мая 1948 г. Она заключалась в установлении международного контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами во время арабо-израильской войны 1948-1949 гг.

Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН в составе 10 стран были созданы в ноябре 1956 г. для наблюдения за отводом иностранных войск (Франции, Англии и Израиля) из зоны Суэцкого канала (Египет) во время арабо-израильской войны 1956-1957 гг. Тогда же впервые были использованы голубые береты и каски, ставшие символом миротворцев.

С 1948 г. ООН учредила в общей сложности 71 операцию по поддержанию мира.

В 1988 г. за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении миротворческих операций, Силы ООН по поддержанию мира были награждены Нобелевской премией мира.

За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу более миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников, более 3,5 тыс. миротворцев погибли, в том числе 117 в 2016 г.

В настоящее время миротворческий контингент насчитывает 113 тыс. человек из 124 государств-членов ООН. Они участвуют в 16 текущих миссиях по поддержанию мира в Европе, Америке, Азии и Африке.

Мероприятия

В честь дня миротворцев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН или его первый заместитель проводит церемонию возложения венков в память о миротворцах, погибших при исполнении обязанностей.

Кроме того, проходит посмертное награждение военных, полицейских и гражданских сотрудников ООН, погибших в предыдущем году, медалью Дага Хаммаршельда (генсек ООН в 1953-1961 гг., погиб в авиакатастрофе в Северной Родезии, ныне Замбия). Медаль была учреждена в 1997 г. на заседании Совета Безопасности ООН по случаю 50-й годовщины миротворческой деятельности.

В 2014 г. была учреждена медаль "За исключительную отвагу" имени капитана Мбайе Дианя, военнослужащего из Сенегала, спасшего сотни мирных жителей во время геноцида 1994 г. в Руанде и погибшего при исполнении служебных обязанностей.

День миротворцев отмечается и в самих миссиях по поддержанию мира. Проводятся различные мероприятия для укрепления связей с местным населением - спортивные и литературные конкурсы, концерты, конференции и семинары, посещения школ и приютов.