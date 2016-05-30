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"Голубые каски": международный день миротворцев ООН

30.05.2017 ТАСС 104 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Источник: МО РФ

За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу более миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников, более 3,5 тыс. миротворцев погибли

29 мая ежегодно отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers). Он был учрежден в 2002 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН с тем, чтобы отдать дань уважения всем служащим миротворческих контингентов организации и почтить память отдавших свои жизни на службе под ее флагом с 1948 г. Начиная с 2008 г. этот день сопровождается проведением мероприятий, объединенных общей темой. Тема 2017 г. - "Вклад в достижение мира во всем мире".

История миротворческой деятельности

Миротворческая деятельность рассматривается ООН как один из ключевых инструментов управления кризисами.

  • Первая миротворческая миссия ООН, получившая название "Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия", была учреждена 29 мая 1948 г. Она заключалась в установлении международного контроля над соблюдением перемирия между Израилем и арабскими государствами во время арабо-израильской войны 1948-1949 гг.
  • Первые чрезвычайные вооруженные силы ООН в составе 10 стран были созданы в ноябре 1956 г. для наблюдения за отводом иностранных войск (Франции, Англии и Израиля) из зоны Суэцкого канала (Египет) во время арабо-израильской войны 1956-1957 гг. Тогда же впервые были использованы голубые береты и каски, ставшие символом миротворцев.
  • С 1948 г. ООН учредила в общей сложности 71 операцию по поддержанию мира.
  • В 1988 г. за мужество и самоотверженность, проявленные при проведении миротворческих операций, Силы ООН по поддержанию мира были награждены Нобелевской премией мира.
  • За все время существования миротворческих сил ООН в их рядах несли службу более миллиона военных, полицейских и гражданских сотрудников, более 3,5 тыс. миротворцев погибли, в том числе 117 в 2016 г.
  • В настоящее время миротворческий контингент насчитывает 113 тыс. человек из 124 государств-членов ООН. Они участвуют в 16 текущих миссиях по поддержанию мира в Европе, Америке, Азии и Африке.

Мероприятия

В честь дня миротворцев в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН или его первый заместитель проводит церемонию возложения венков в память о миротворцах, погибших при исполнении обязанностей.

Кроме того, проходит посмертное награждение военных, полицейских и гражданских сотрудников ООН, погибших в предыдущем году, медалью Дага Хаммаршельда (генсек ООН в 1953-1961 гг., погиб в авиакатастрофе в Северной Родезии, ныне Замбия). Медаль была учреждена в 1997 г. на заседании Совета Безопасности ООН по случаю 50-й годовщины миротворческой деятельности.

В 2014 г. была учреждена медаль "За исключительную отвагу" имени капитана Мбайе Дианя, военнослужащего из Сенегала, спасшего сотни мирных жителей во время геноцида 1994 г. в Руанде и погибшего при исполнении служебных обязанностей.

День миротворцев отмечается и в самих миссиях по поддержанию мира. Проводятся различные мероприятия для укрепления связей с местным населением - спортивные и литературные конкурсы, концерты, конференции и семинары, посещения школ и приютов.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Замбия
Руанда
Сенегал
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ООН

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