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На вооружение общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили новейшие образцы техники

30.05.2017 ЦАМТО 422 0
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Танк Т-72Б3
Модернизированный танк Т-72Б3
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 29 мая. В воинские части и соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Северном Кавказе и в Южной Осетии, в рамках программы переоснащения войск военного округа поступили новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники.

В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 50 ед. военной и специальной техники. В их числе – модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация", беспилотные летательные аппараты, комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", автомобили "Урал" и современные автобусы.

На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность.

Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу.

Всего до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО более 200 ед. современной техники. В их числе автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника радиоэлектронной борьбы, техника радиохимической и биологической защиты, техника медицинской службы и инженерных войск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
29.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Южная Осетия
Продукция
2С3 Акация
Борисоглебск-2
Град
Т-72
Т-72Б
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина

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