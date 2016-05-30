На вооружение общевойсковой армии ЮВО на Северном Кавказе поступили новейшие образцы техники
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Модернизированный танк Т-72Б3
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 29 мая. В воинские части и соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Северном Кавказе и в Южной Осетии, в рамках программы переоснащения войск военного округа поступили новейшие и модернизированные образцы вооружения и военной техники.
В текущем году в подразделения общевойсковой армии ЮВО поступило около 50 ед. военной и специальной техники. В их числе – модернизированные танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", самоходные артиллерийские установки (САУ) "Акация", беспилотные летательные аппараты, комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", автомобили "Урал" и современные автобусы.
На модернизированный танк Т-72Б3 установлено последнее поколение средств связи, новейшая система управления огнем, цифровой баллистический вычислитель, позволяющий в несколько раз сократить время производимых расчетов и повысить их эффективность.
Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток. Кроме того, появилась возможность стрельбы управляемым снарядом не только с места, но и с ходу.
Всего до конца года планируется поставить на вооружение общевойсковой армии ЮВО более 200 ед. современной техники. В их числе автомобильная техника, бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское вооружение, техника радиоэлектронной борьбы, техника радиохимической и биологической защиты, техника медицинской службы и инженерных войск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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29.05.2017
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