Военные ученые провели анализ применения в Сирии более 200 образцов ВВСТ



Боевой вертолет Ми-35М армейской авиации России. 2016 год

Источник: Александр Бельтюков / russianplanes.net Боевой вертолет Ми-35М армейской авиации России. 2016 годИсточник: Александр Бельтюков / russianplanes.net

ЦАМТО, 29 мая. Военные ученые провели анализ применения в Сирии более 200 образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе находящихся на стадии испытаний.

Благодаря этому были скорректированы планы по разработке и модернизации систем вооружения, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

По словам И.Макушева, военные ученые продолжат обобщать данные о применении вооружения и войск в Сирии. "Для этого необходимо организовать на постоянной основе сбор и анализ результатов апробации в боевых условиях, а также их внедрение в практику подготовки войск с привлечением профильных институтов и академий", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации И.Макушева.