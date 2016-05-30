Военные ученые провели анализ применения в Сирии более 200 образцов ВВСТ
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Боевой вертолет Ми-35М армейской авиации России. 2016 год
Источник: Александр Бельтюков / russianplanes.net
ЦАМТО, 29 мая. Военные ученые провели анализ применения в Сирии более 200 образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), в том числе находящихся на стадии испытаний.
Благодаря этому были скорректированы планы по разработке и модернизации систем вооружения, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.
По словам И.Макушева, военные ученые продолжат обобщать данные о применении вооружения и войск в Сирии. "Для этого необходимо организовать на постоянной основе сбор и анализ результатов апробации в боевых условиях, а также их внедрение в практику подготовки войск с привлечением профильных институтов и академий", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации И.Макушева.
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29.05.2017
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