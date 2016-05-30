Связисты ЗВО получили на вооружение мобильные станции связи нового поколения "Азарт"
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Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС
ЦАМТО, 29 мая. Военные связисты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Воронежской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 "Азарт".
Во вновь сформированное объединение ЗВО поставлено 50 комплектов связи.
Радиостанции "Азарт" предназначены для обеспечения разведзащищенной связи в тактическом звене управления. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.
Кроме того, "Азарт" позволяет определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте.
Применение нового комплекса связи позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.
Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов. Радиостанция обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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29.05.2017
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