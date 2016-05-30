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В МО РФ завершается рассмотрение работ, представленных на конкурс в сфере развития IT-технологий в интересах ВC страны

30.05.2017 ЦАМТО 157 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 29 мая. В Минобороны России завершается рассмотрение работ, представленных на второй ежегодный конкурс "Лучший проект в сфере информационных технологий".

Конкурс направлен на выявление талантливых специалистов военного ведомства и создание благоприятных условий для внедрения новых научных и практических результатов в данной сфере для решения актуальных задач обороны и безопасности государства.

Интерес к конкурсу по сравнению с прошлым годом заметно возрос, прежде всего, со стороны образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций Минобороны России.

На конкурс представлены работы, направленные на развитие информационных технологий в целях совершенствования автоматизированных систем управления войсками и оружием, систем подготовки военных специалистов, систем информационной безопасности, а также систем, обеспечивающих формирование военно-технической политики Вооруженных Сил Российской Федерации и развитие системы вооружения.

Конкурсная комиссия определила состав работ, претендующих на призовые места по двум призовым номинациям. Их авторы приглашены на заслушивание основных результатов исследований и разработок.

По итогам конкурса материалы наиболее интересных работ будут направлены в органы военного управления для оценки возможности и целесообразности их использования в рамках мероприятий, выполняемых (планируемых к выполнению) по заказу Минобороны России.

В дальнейшем в целях ускорения внедрения новых результатов исследований и разработок в данной сфере планируется расширить круг участников обсуждения конкурсных работ, как со стороны заинтересованных органов военного управления, так и профильных предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2017
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