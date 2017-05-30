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В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"

30.05.2017 ЦАМТО 259 1
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Project_90600
Буксир проекта 90600. Источник: mu-rena.livejournal.com

ЦАМТО, 29 мая. В Санкт-Петербурге 26 мая на судостроительном предприятии ОАО "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду рейдового буксира проекта 90600, построенного для ВМФ России в рамках программы обновления сил обеспечения флота.

В церемонии приняли участие представители Департамента Гособоронзаказа Минобороны, Главного командования ВМФ, службы вспомогательного флота Департамента обеспечения Минобороны РФ, руководства завода.

Рейдовые буксиры проекта 90600 предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах дислокации сил ВМФ, на рейдах и прибрежных районах, снятия с мели кораблей и судов, тушения пожаров на плавучих объектах и сооружениях береговой инфрструктуры, перевозки грузов, размывки льда.

Буксиры этого проекта обладают, такими качествами, как высокая маневренность, высокий уровень автоматизации и централизации управления, обеспечивающий безопасность и комфорт действий экипажа в ходе выполнения задач, надежность работы, в том числе, в тяжелых ледовых условиях, круговой обзор из ходовой рубки, низкие шумность и вибрация. На борту созданы комфортабельные помещения для работы и отдыха.

Длина корпуса рейдового буксира проекта 90600 составляет 25,4 м, ширина – 8,8 м, осадка – 3,8 м, скорость 12 узлов, сила тяги – до 35 т, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
90600
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
122
№1
30.05.2017 07:55
Лет 10 поди строили!
-1
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