Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
Новая ракета будет использоваться для запусков пилотируемых кораблей вместо "Ангары-А5П"
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель среднего класса, разрабатываемая в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", и предназначенная, в частности, для запуска пилотируемого корабля "Федерация", получит название "Союз-5", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Одобрено предложение РКЦ "Прогресс" дать новой ракете название "Союз-5", - сказал собеседник агентства.
Такое решение было принято в ходе состоявшегося на прошлой неделе совещания по развитию ракетно-космической отрасли. В Роскосмосе не стали комментировать данную информацию.
Как ранее сообщалось, новая средняя ракета будет использоваться для запусков пилотируемых кораблей "Федерация" вместо "Ангары-А5П". Первый пуск "Союза-5" запланирован на 2021 год. Первый пилотируемый запуск назначен на 2022 год.
Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет - от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки). Изначально предполагалось использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.
В 2014 году научно-технический совет Роскосмоса и специалисты ЦНИИмаш провели сравнение этого предложения с со схемой создания аналога ракеты-носителя "Зенит", производство которой в то время уже было приостановлено на Украине. В итоге для реализации выбрали второй вариант.
Ракета "Феникс"
Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд . Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.
Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможности сокращения сроков создания ракеты до четырех - пяти лет. Сократить сроки создания планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).
На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171М. На второй - РД-0124 (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).
Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Также летные испытания унифицированной с "Союзом-5" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт".
Планируется, что на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс для ракеты "Союз-5", которая разрабатывается для условий ее применения в качестве блоков первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Роскосмос планирует провести летные испытания ракеты "Сункар" на Байконуре в 2021 году, ракеты для "Морского старта" - в 2020 году, ракеты "Союз-5" на космодроме Восточный - в 2034 году.
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29.05.2017
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Военкор
122
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№1
30.05.2017 07:00
Создана ракета Ангара и испытана, зачем создавать ещё!?!?!? деньги что ли деть некуда!?
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Алексей60
1765
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№2
30.05.2017 08:20
Цитата, Военкор сообщ. №1
деньги что ли деть некуда!?Требования к РН у МО РФ и Роскосмоса оказались настолько разными, что проще разработать новую РН, чем "подгонять" под нужды Роскосмоса "Ангару".
Собственно, все просто вернулось на круги своя.
Ещё в советское время разрабатывался корабль "Заря", который имел диаметр 4,1 м, длину 5 м и максимальную массу около 15 т.
Для сравнения корабль "Федерация имеет: максимальный диаметр корпуса — 4,4 м, длина — 6,1 м, , масса при околоземных орбитальных полётах — 12 т (при полётах на окололунную орбиту — 16,5 т).
Корабль "Заря" должен был выводится РН "Зенит".
"Союз-5" будет являться современным аналогом "Зенита".
Кстати,
Цитата, q
Доработанная первая ступень РН «Зенит», после оснащения кислородно-керосиновым двигателем 11Д521 (РД-170) вместо 11Д520 (РД-171), а также хвостовым и передним отсеками, использовалась в качестве модульной части 11С25 блока А первой ступени ракеты-носителя «Энергия».В перспективе "Союз-5" также может стать составной частью сверхтяжёлой РН.
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