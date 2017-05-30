Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"

30.05.2017 ТАСС 1033 3
-4
Понравилась новость?
 0

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Новая ракета будет использоваться для запусков пилотируемых кораблей вместо "Ангары-А5П"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новая российская ракета-носитель среднего класса, разрабатываемая в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", и предназначенная, в частности, для запуска пилотируемого корабля "Федерация", получит название "Союз-5", сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Одобрено предложение РКЦ "Прогресс" дать новой ракете название "Союз-5", - сказал собеседник агентства.

Такое решение было принято в ходе состоявшегося на прошлой неделе совещания по развитию ракетно-космической отрасли. В Роскосмосе не стали комментировать данную информацию.

Как ранее сообщалось, новая средняя ракета будет использоваться для запусков пилотируемых кораблей "Федерация" вместо "Ангары-А5П". Первый пуск "Союза-5" запланирован на 2021 год. Первый пилотируемый запуск назначен на 2022 год.

Идея создания новой моноблочной двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5", которая заняла бы нишу между ракетами "Союз" и "Зенит", принадлежит РКЦ "Прогресс". Пакетная схема объединения предполагала создание семейства ракет - от легкой (способна выводить на низкую орбиту три тонны полезной нагрузки с космодрома Восточный) до тяжелой (26 тонн полезной нагрузки). Изначально предполагалось использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.

В 2014 году научно-технический совет Роскосмоса и специалисты ЦНИИмаш провели сравнение этого предложения с со схемой создания аналога ракеты-носителя "Зенит", производство которой в то время уже было приостановлено на Украине. В итоге для реализации выбрали второй вариант.

Ракета "Феникс"

Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы предусматривает создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения (опытно-конструкторская работа "Феникс") в период с 2018 года по 2025-й. На создание носителя планируется направить почти 30 млрд . Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году.

Ранее руководители ракетно-космической отрасли заявляли о возможности сокращения сроков создания ракеты до четырех - пяти лет. Сократить сроки создания планируется за счет ее разработки с использованием имеющегося в России задела по ракете-носителю "Зенит" (в России производится до 85% комплектующих ракеты, которая собиралась на Украине).

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171М. На второй - РД-0124 (создан в КБ химавтоматики, используется на третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б") вместо РД-120 (производится на Украине).

Для ускорения летных испытаний планируется задействовать имеющийся на космодроме Байконур стартовый комплекс ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет модернизирован Казахстаном под новую российскую ракету. Версия ракеты для Байконура будет запускаться под именем "Сункар" (Сокол). Также летные испытания унифицированной с "Союзом-5" и "Сункаром" ракеты-носителя в морском исполнении предполагается проводить с комплекса "Морской старт".

Планируется, что на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс для ракеты "Союз-5", которая разрабатывается для условий ее применения в качестве блоков первой ступени ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Роскосмос планирует провести летные испытания ракеты "Сункар" на Байконуре в 2021 году, ракеты для "Морского старта" - в 2020 году, ракеты "Союз-5" на космодроме Восточный - в 2034 году.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Компании
КБХА
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
2020-й год
Байконур
Восточный Космодром
Морской старт
Союз РН
Союз-2 РН
Союз-5 РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Военкор
122
№1
30.05.2017 07:00
Создана ракета Ангара и испытана, зачем создавать ещё!?!?!? деньги что ли деть некуда!?
+2
Сообщить модератору
RU
Алексей60
1765
№2
30.05.2017 08:20
Цитата, Военкор сообщ. №1
деньги что ли деть некуда!?
Требования к РН у МО РФ и Роскосмоса оказались настолько разными, что проще разработать новую РН, чем "подгонять" под нужды Роскосмоса "Ангару".
Собственно, все просто вернулось на круги своя.
Ещё в советское время разрабатывался корабль "Заря", который имел диаметр 4,1 м, длину 5 м и максимальную массу около 15 т.
Для сравнения корабль "Федерация имеет: максимальный диаметр корпуса — 4,4 м, длина  — 6,1 м, , масса при околоземных орбитальных полётах — 12 т (при полётах на окололунную орбиту — 16,5 т).
Корабль "Заря" должен был выводится РН "Зенит".
"Союз-5" будет являться современным аналогом "Зенита".
Кстати,
Цитата, q
Доработанная первая ступень РН «Зенит», после оснащения кислородно-керосиновым двигателем 11Д521 (РД-170) вместо 11Д520 (РД-171), а также хвостовым и передним отсеками, использовалась в качестве модульной части 11С25 блока А первой ступени ракеты-носителя «Энергия».
В перспективе "Союз-5" также может стать составной частью сверхтяжёлой РН.
0
Сообщить модератору
RU
Alex-андр
414
№3
30.05.2017 10:30
Симбволично. Союз поднимет Федерацию...
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 12:47
  • 1
Российские ученые собрались "одеть" самолет в чувствительную "кожу"
  • 30.05 12:38
  • 8
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 30.05 12:36
  • 16
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 30.05 11:34
  • 46
«Ядерные поезда» России отправляются в путь
  • 30.05 11:18
  • 1
СМИ: Российский боевой дрон "Орион" поднялся на испытаниях до 5,7 км
  • 30.05 11:18
  • 29
Стратегия быстрого глобального обмана
  • 30.05 11:17
  • 5
Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами
  • 30.05 10:30
  • 3
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 30.05 10:28
  • 41
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 30.05 09:22
  • 50
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 30.05 09:11
  • 8
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 30.05 08:46
  • 9
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
  • 30.05 08:35
  • 1
Ключевые направления развития ВВС США
  • 30.05 08:28
  • 5
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.
  • 30.05 07:55
  • 1
В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"
другие обсуждаемые темы