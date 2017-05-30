Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.
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Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC
Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году, сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, который прибыл на Восточный.
"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сказал представитель проектного института.
Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.
Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.
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29.05.2017
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Военкор
122
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№1
30.05.2017 07:09
А зачем строить "стол" для Ангары, её же "по бороде" пустили!? Вон статья выше рассказывает о том что "федерацию" будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!? или что, они 10 стартовых столов собираются строить!? Короче в космической отрасли у нас полнейший бардак, несогласованность, нецелесообразное расходование средств и просто дурдом!!!
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Алексей60
1765
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№2
30.05.2017 07:37
А зачем строить "стол" для Ангары, её же "по бороде" пустили!?Это Вы так думаете! Задайтесь вопросом, кто заказчик "Ангары"? И тогда Вам многое станет понятно.
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forumow
2921
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№3
30.05.2017 08:13
будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!?Не собираются! Будут пускать с зенитовских, в т.ч. с "морского старта". Только под "сверхтяж" придётся строить новый и то не факт, глядишь и пригодятся энерго-бурановские. Хотя наверное "сверхтяж" захотят пускать уже с "Восточного" - скорее всего.
ЦиХу не позавидуешь. От "всего рынок пусковых услуг" .... "рожки да ножки".
А если к "Сункару / Союзу-5" приделать дополнительные ускорители, к 1й ст.(для работы в пакетах, учитывая будущий сверхтяж, она ведь по любому будет способна), или пойти по масковскому пути с переохлажденным ж.кислородом - он и нишу "Протона" / "Ангары-А5" сможет занять.
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Алексей60
1765
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№4
30.05.2017 08:26
Цитата, forumow сообщ. №3
пойти по масковскому пути с переохлажденным ж.кислородомОн ещё и керосин охлаждает! У амеров с криогенными технологиями дела обстоят гораздо лучше, чем у нас.
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Akula
1354
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№5
30.05.2017 08:28
Вон статья выше рассказывает о том что "федерацию" будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!?если пипл хавает, почему бы не рассказывать убогим из "источника" ?
роскосмосу нужна А-5В и ЯРДУ, конкуренты это понимают и пытаются вбросить лажу, вдруг какой дурачок аля рогозина схавает
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