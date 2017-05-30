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Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.

30.05.2017 ТАСС 358 5
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Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году, сообщил  представитель проектного института заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, который прибыл на Восточный.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сказал представитель проектного института. 

Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги. 
29.05.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Ми-26
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Военкор
122
№1
30.05.2017 07:09
А зачем строить "стол" для Ангары, её же "по бороде" пустили!? Вон статья выше рассказывает о том что "федерацию" будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!? или что, они 10 стартовых столов собираются строить!? Короче в космической отрасли у нас полнейший бардак, несогласованность, нецелесообразное расходование средств и просто дурдом!!!
+2
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RU
Алексей60
1765
№2
30.05.2017 07:37
Цитата, Военкор сообщ. №1
А зачем строить "стол" для Ангары, её же "по бороде" пустили!?
Это Вы так думаете! Задайтесь вопросом, кто заказчик "Ангары"? И тогда Вам многое станет понятно.
0
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RU
forumow
2921
№3
30.05.2017 08:13
Цитата, Военкор сообщ. №1
будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!?
Не собираются! Будут пускать с зенитовских, в т.ч. с "морского старта". Только под "сверхтяж" придётся строить новый и то не факт, глядишь и пригодятся энерго-бурановские. Хотя наверное "сверхтяж" захотят пускать уже с "Восточного" - скорее всего.

ЦиХу не позавидуешь. От "всего рынок пусковых услуг" .... "рожки да ножки".
А если к "Сункару / Союзу-5" приделать дополнительные ускорители, к 1й ст.(для работы в пакетах, учитывая будущий сверхтяж, она ведь по любому будет способна), или пойти по масковскому пути с переохлажденным ж.кислородом - он и нишу "Протона" / "Ангары-А5" сможет занять.
0
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RU
Алексей60
1765
№4
30.05.2017 08:26
Цитата, forumow сообщ. №3
пойти по масковскому пути с переохлажденным ж.кислородом
Он ещё и керосин охлаждает! У амеров с криогенными технологиями дела обстоят гораздо лучше, чем у нас.
0
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LV
Akula
1354
№5
30.05.2017 08:28
Цитата, Военкор сообщ. №1
Вон статья выше рассказывает о том что "федерацию" будут запускать на Союзе-5 и "стол" под неё собираются строить!?
если пипл хавает, почему бы не рассказывать убогим из "источника" ?
роскосмосу нужна А-5В и ЯРДУ, конкуренты это понимают и пытаются вбросить лажу, вдруг какой дурачок аля рогозина схавает
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