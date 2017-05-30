Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.



Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC Источник: © Антон Новодережкин/ТАСC

Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Строительство стартового стола для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный будет стоить 58 млрд рублей и завершится в 2023 году, сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, который прибыл на Восточный.

"Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году", - сказал представитель проектного института.

Иванов прибыл в Амурскую область, чтобы осмотреть объекты первой очереди на космодроме и строящиеся объекты второй очереди, включая комплекс для "Ангары". Он также провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

Замминистра осмотрел Комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя. Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.