Тактическая группа из Бурятии представит Восточный военный округ на учениях "Селенга"



Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016"

Источник: МО РФ Российско-монгольские военные учения "Селенга-2016"Источник: МО РФ

Российско-монгольские учения "Селенга" пройдут в Монголии с 26 августа по 9 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа из Бурятии примет участие с российской стороны в совместном российско-монгольском военном учении "Селенга-2017", сообщила пресс- служба округа.

"В маневрах примет участие тактическая группа от отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, подразделение самоходных артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки "Шилка", взвод РХБ защиты, разведывательная рота. Планируется участие авиации", - говорится в сообщении.

Российско-монгольские учения "Селенга" пройдут в Монголии с 26 августа по 9 сентября. Совместная группировка войск проведет маневры по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в пустыни. В учениях задействуют более тысячи военных с обеих сторон.

Учения проводятся ежегодно с 2008 года (до 2011-го они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель"). В 2016 году в маневрах на полигоне Бурдуны в Бурятии задействовали около тысячи военных и до 200 единиц военной техники с обеих стороны.