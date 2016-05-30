Восточный военный округ получил первую в 2017 году партию "Терминаторов"
|
|
Вертолет Ми-8АМТШ
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации округа, дислоцированное в Забайкальском крае. Пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации
ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Первая в 2017 году партия новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" поступила в Восточный военный округ (ВВО), сообщила пресс-служба округа.
"Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае. На заводе-изготовителе вертолеты были приняты техническими специалистами соединения, а пилоты опробовали машины при перелете до пункта постоянной дислокации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе не уточнили, сколько вертолетов вошло в первую в нынешнем году партию.
Вертолет Ми-8АМТШ разработан на базе многоцелевого вертолета Ми-8АМТ. Ми-8АМТШ оснащен новым комплексом авионики, включающим в том числе метеорадар, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения для пилотов. Вертолет может быть оснащен различными видами вооружения на балочных держателях по бокам фюзеляжа, включая ракетные комплексы с управляемыми ракетами.
Максимальная взлетная масса вертолета - 13 тонн, максимальная скорость - 250 километров в час, крейсерская - 230 километров в час, дальность - 610 километров, полезная нагрузка - до 4 тонн.
|
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2017 На вооружение армейской авиации ВВО поступила партия новых вертолетов Ми-8АМТШ
29.05.2017 HeliRussia 2017: главные российские новинки вертолетной выставки
26.05.2017 Техника холдинга «Вертолеты России» приняла участие в выставке «День передовых технологий правоохранительных органов РФ»
19.05.2017 Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения
16.05.2017 «Вертолеты России» приступили к исполнению контрактов по сопровождению жизненного цикла Ми-8АМТШ Министерства обороны РФ
10.05.2017 Для подготовки экипажей боевых вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35 ЮВО применяются новейшие интерактивные тренажеры
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
05.05.2017 В "Одноклассниках" показали подготовку авиации к параду Победы