Минобороны уточнило дату российско-белорусских военных учений



Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совместные учения подразделений специального назначения ВДВ России и ССО Белоруссии пройдут в октябре 2017 года на белорусских полигонах, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Совместные двусторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии. В учениях примут участие подразделения отдельной бригады специального назначения ВДВ России и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии", - говорится в сообщении.