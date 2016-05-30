Минобороны уточнило дату российско-белорусских военных учений
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Военнослужащие во время тактических учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совместные учения подразделений специального назначения ВДВ России и ССО Белоруссии пройдут в октябре 2017 года на белорусских полигонах, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Совместные двусторонние учения планируется провести в начале октября 2017 года на полигонах, дислоцированных в Пуховичском, Осиповичском и Минском районах Белоруссии. В учениях примут участие подразделения отдельной бригады специального назначения ВДВ России и отдельной бригады специального назначения ССО Белоруссии", - говорится в сообщении.
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29.05.2017
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