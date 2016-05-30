Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
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Российский пограничник. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника, сообщает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что в этот день чествуют тех, кто "бережет родную землю от врага" и кто "свято чтит ратные и патриотические традиции". Президент поблагодарил их за безупречное выполнение поставленных задач.
В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет "Об учреждении пограничной охраны". День пограничника в качестве праздничной даты был установлен в 1958 году постановлением Совета Министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы.
В современной России День пограничника 28 мая установлен указом президента России от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск".
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29.05.2017
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