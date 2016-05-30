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"Форд" завершил приемочные испытания

30.05.2017 Военный паритет 207 0
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CVN 78
USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Источник: фото US Navy

Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) успешно завершил приемочные испытания в Атлантическом океане 24-26 мая, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com (28 мая).

Этот этап испытаний подтверждает способность экипажа выполнять операции на море, и что корабль построен в соответствии с техническими условиями контракта. По этому случаю ВМС США поздравили экипаж и промышленность с "большой работой, которая привела к захватывающей вехе в истории американского флота". Таким образом, принятие решения о вводе корабля в состав ВМС США находится "на расстоянии вытянутой руки".

"Джеральд Форд" является головным кораблем в своей серии, это первый авианосец нового проекта за последние более чем 40 лет. Новые корабли начнут поэтапно заменять авианосцы класса Nimitz. Новый авианосец получил несколько передовых технологий, в частности, электромагнитную катапульту для старта самолетов, усовершенствованный аэрофинишер и двухдиапазонный радар. Эксплуатационные расходы в течение срока службы (50 лет) будут почти на 4 млрд долл США ниже по сравнению с кораблями типа "Нимиц".

Строительство CVN 78 велось с 2008 года, интеграция надстройки в январе 2013 года, спуск на воду в ноябре 2013 года, первых морские испытания проведены в апреле этого года.
28.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец

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