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Начались госиспытания модернизированной версии "Ночного охотника"

26.05.2017 Деловая газета "Взгляд" 138 0
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Ми-28НМ
Ударный вертолет "Ночной охотник" Ми-28НМ
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Как сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский, "Вертолеты России" приступили к госиспытаниям модернизированной версии вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", кроме того, продолжаются работы по модификации вертолета "Ансат" с целью увеличения скорости и дальности его полета.

"Мы будем продолжать его (вертолет "Ансат", – прим. ВЗГЛЯД) модифицировать, чтобы увеличить дальность, увеличить скорость, но, по большому счету, основные задачи он способен решать достаточно эффективно", – передает ТАСС слова Богинского.

По словам Богинского, в этом году холдинг поставит 220 вертолетов, из них 82 – гражданские. В данный момент холдинг разрабатывает беспилотную версию легкого вертолета Ка-226Т – подобной машины пока не создано нигде в мире.

Кроме того, холдинг намерен в 2019 году выйти на контракт с Минобороны на поставку палубных вертолетов Ка-52К, поставки вертолетов в войска уже идут.

"По морской версии Ка-52 идут опытно-конструкторские работы. Мы надеемся в скором времени их завершить, получить литеру и в 2019 году выйти на контракт с министерством обороны на поставку этих машин", – сказал Богинский.

Напомним, в октябре прошлого года обновленный "Ночной охотник" пообещали оснастить ракетами увеличенной дальности. Напомним, модернизированный Ми-28Н приступил к программе летных испытаний 9 сентября 2016 года, а 12 октября опытный образец вертолета совершил первый полет.


Антон Никитин
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

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