Пентагон отправит дроны в космос



Рисунок космического корабля многоразового использования XS-1

Источник: DARPA Рисунок космического корабля многоразового использования XS-1Источник: DARPA

Boeing планирует создать гиперзвуковой воздушно-космический дрон к 2019 году

В Пентагоне официально поручили фирме Boeing проект экспериментального гиперзвукового воздушно-космического самолета XS-1. Создание его прототипа планируется уже к 2019 году. Речь идет о дроне, который сможет взлетать на низкую околоземную орбиту на скорости, в 5-10 раз превышающей скорость звука, и оттуда вести разведку или наносить удары по противнику, будучи неуязвимым для средств воздушно-космической обороны противника.

24 мая Агентство передовых оборонных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) выбрало компанию Boeing в качестве разработчика экспериментального воздушно-космического самолета XS-1, пишет военно-аналитическое издание Defense News.

"XS-1 - это не традиционный самолет и не обычная ракета-носитель, а скорее комбинация обоих с целью снизить затраты на запуск в десятки раз", - заявил руководитель программы в DARPA Джес Спонэйбл. По его словам, агентство DARPA довольно прогрессом Boeing в деле создания XS-1 в течение предварительной фазы проекта.

На первом этапе создания XS-1 был организован тендер с участием трех консорциумов американских компаний: Boeing с BLue Origin, Masten Space Systems с XCOE Aerospace и Northrop Grumman с Virgin Galactic. Контракты с ними были подписаны еще в 2014 году. Все фирмы должны были передать компании Boeing накопленный опыт в создании космических аппаратов.

Вторым этапом работы станет непосредственно создание прототипа воздушно-космического самолета, третьим - летные испытания аппарата.

Компания Boeing предполагает завершить создание и испытания этого летательного аппарата до 2019 года.

Вначале будут проведены не менее 10 огневых испытаний двигателей на земле. На третьем этапе проведут от 12 до 15 летно-конструкторских испытаний, завершить которые планируется к 2020 году.

В рамках будущих полетов предполагается выведение полезной нагрузки весом до полутора тонн на низкую околоземную орбиту. На этапе летно-конструкторских испытаний предполагается, что вначале воздушно-космический самолет будет развивать скорость М - 5 (пять Мах, или в пять раз будет превышать скорость звука), а затем достигнет и М - 10.

Как предполагается, в итоге XS-1 объединит лучшие качества космического корабля с самолетом и сделает интервалы между полетами в космос очень короткими.

В конечном счете DARPA предполагает создать на основе XS-1 беспилотный летательный аппарат многократного использования, размером с обычный бизнес-джет, который мог бы взлетать вертикально, как ракета, и далее развивать гиперзвуковую скорость, выходя в стратосферу и на околоземную орбиту.

"Тем самым мы могли помочь открыть дверь коммерческих возможностей следующего поколения", - сказал журналистам директор Тактического технологического департамента агентства DARPA Брэд Тусли.

Предполагается, что полет гиперзвуковых летательных аппаратов на скоростях от М - 5 до М - 10 будет проходить в диапазоне высот от 25 до 150 км.

Такая машина будет взлетать по параболической траектории: вначале подниматься на большую высоту и развивать гиперзвуковую скорость, затем снижаться на более малые высоты.

"Возвращаемый аппарат должен быть высокоманевренным, с крыльями необходимой площади, и это должно предотвратить его поражение противоракетными комплексами вероятного противника", - рассказал руководитель научно-исследовательских работ ВВС США Джеффри Захариас.

По его словам, после заправки топливом и подготовки к вылету гиперзвуковой дрон-разведчик сможет пролететь более 1500 км менее чем за 10 минут. "Это значительно ускоряет поражение объектов вероятного противника после их обнаружения", - объяснил Захариас.

При этом возможность обнаружения аппарата радиолокационными средствами противника, а также вероятность его обстрела зенитными ракетными системами неприятеля сводятся практически к нулю.

В Пентагоне планируют создать для военно-воздушных сил США гиперзвуковые беспилотные летательные аппараты, обладающие функциями разведки и наблюдения, к 2030 году, а ударные - к 2040 году. По мнению американских военных, именно к этому времени возникнут необходимые возможности для создания адекватной теплозащиты, двигательной установки и системы управления.

Гиперзвуковые ракеты будут созданы гораздо раньше - к середине 2020-х годов, рассказал руководитель научно-исследовательских работ ВВС США Джеффри Захариас.

Гиперзвуковые ракеты на скорости М - 5 будут поражать объекты противника боеголовками так называемого кинетического перехвата. В концепции кинетического перехвата ракета не комплектуется зарядом взрывчатого вещества или ядерной боевой частью, а поражает цель исключительно кинетической энергией во время прямого попадания. Это требует высокой маневренности и точности наведения.

В прошлом году военно-воздушные силы США запустили несколько гиперзвуковых крылатых ракет, назвав эти испытания тестовыми полетами. Был также учтен опыт первых испытаний в мае 2013 года, когда гиперзвуковая ракета пролетела на высоте более 18 км над Тихим океаном и достигла скорости М - 5,1. Подача топлива прекратилась на 240-й секунде полета. Вплоть до удара о поверхность океана и последующего разрушения аппарат передавал телеметрическую информацию об основных характеристиках полета.

Разработчики обещают дальность действия таких ракет не менее нескольких тысяч километров, кинетическую боевую часть и крейсерскую скорость полета более М - 5.

"Подобная скорость полета делает практически невозможной поражение гиперзвуковых ракет противоракетными комплексами. Скорость аппарата в этом случае составит примерно 1,5-1,7 км/сек.

В такой ракете требуется разместить запас топлива примерно на тысячу секунд полета. В этом случае мы получим требуемый радиус действия аппарата", - подчеркнул Захариас.

Гиперзвуковое оружие, по мнению американских военных, позволит с существенно большей вероятностью поражать корабли, пункты управления и фортификационные сооружения и средства противовоздушной обороны противника.

Скорость их создания будет сильно зависеть от достигнутого уровня технологий в сфере управления такими ракетами. Другой нерешенной инженерной проблемой при создании такого оружия остается защита гиперзвуковых летательных аппаратов от очень высоких температур, которые возникают при полете ракеты на скоростях от М - 5 и выше, отметил Захариас.

Важнейшее преимущество гиперзвукового оружия - у вероятного противника остаются всего-навсего секунды, чтобы обнаружить ракету и открыть по ней огонь, а в большинстве случаев и это будет просто невозможно.

Свое гиперзвуковое оружие испытывает также Китай. И это вызывает серьезное беспокойство в Пентагоне.

Однако пока некоторые чиновники оборонного ведомства утверждают, что китайцы достигли существенных успехов в этой сфере, Захариас подчеркивает, что большая часть деталей этих достижений недоступна для серьезного анализа.

Тем не менее, если Китай будет обладать гиперзвуковым оружием, то это резко увеличит область, в которую вооруженные силы США не смогут проникнуть без риска неприемлемого ущерба (так называемая A2/AD - Anti-access and area denial). На практике это будет означать, что ударные атомные авианосцы США не смогут близко подойти к китайским берегам, поскольку окажутся под угрозой поражения кораблей гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

В течение 2014-2016 годов американская разведка зафиксировала семь испытательных пусков в рамках разработки управляемого боевого блока (вначале он обозначался как WU-14, далее как DF-ZF). В американском отчете от 27 апреля 2016 года упоминается, что Китай успешно испытал новую маневрирующую гиперзвуковую боеголовку. Баллистическая ракета была запущена с ракетного полигона Учжай в Центральном Китае. Аппарат совершал полет на границе атмосферы со скоростью несколько тысяч километров в час и следовал в западную часть Китая. Этот факт был зафиксирован разведывательными спутниками.

Михаил Ходаренок