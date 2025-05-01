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Чем больше страны НАТО тратят на оборону, тем это хуже для России, считают в администрации Трампа

26.05.2017 Интерфакс-АВН 114 0
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НАТО
НАТО
Источник: Reuters

Вашингтон/Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Исполнение членами НАТО своего обязательства тратить на оборону 2% ВВП в соответствии с уставом альянса укрепит Европу и осложнит жизнь России, считают в администрации США.

"Чем больше тратят страны НАТО, тем это хуже для России... По мере того, как (президент США Доальд) Трамп настаивает на том, чтобы НАТО тратила все больше и больше, это явно осложняет жизнь России и создает более сильную и яркую Европу", - сказал журналистам в четверг в Брюсселе сопровождающий Д.Трампа высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неназванным.

По словам чиновника, "на самом деле, Трамп реально усиливает способность НАТО сдерживать любого рода агрессию на своих границах, включая агрессию со стороны России".
25.05.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Проекты
NATO

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