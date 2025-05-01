На МС-21 поступило уже 185 заказов
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Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода
Источник: Иркут
Пакет проавансированных заказов на новый российский самолет МС-21 составляет 185 машин. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"185 твердых заказов всего до момента первого полета", - сказал он.
В начале мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что летные испытания МС-21 начнутся через несколько недель.
На данный момент портфель заказов на МС-21 составляет 285 самолетов. Из них на 185 машин заключены твердые (проавансированные) контракты.
Первым заказчиком самолета стал "Аэрофлот". Планируется, что в парке авиакомпании будут эксплуатироваться 50 МС-21. Профинансирует поставку лизинговая компания "Авиакапитал-сервис". Твердый контракт на поставки был заключен в 2011 году. В апреле гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявлял, что поставки первых трех самолетов ожидаются в 2019 году.
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25.05.2017
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