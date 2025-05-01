Россия поставляет боевые вертолеты в Нигерию - ФСВТС



Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 год

Источник: Controp Precision Technologies Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 годИсточник: Controp Precision Technologies

Россия выполняет контракт на поставку для ВВС Нигерии партии боевых вертолетов Ми-35, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Контракт подписан, идет его реализация", - сказал он в ходе вертолетной выставки HeliRussia-2017.

По имеющимся данным, речь идет о партии из 12 машин. Первая пара была поставлена в декабре 2016 года, вторая - в апреле нынешнего года.

Эксперты отмечают, что Нигерия нуждается в вертолетах подобного класса, поскольку она ведет борьбу с террористической группировкой "Боко харам" исламистского толка.