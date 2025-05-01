Россия поставляет боевые вертолеты в Нигерию - ФСВТС
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Боевой вертолет Ми-35П ВВС Сенегала, оснащенный оптико-электронной / инфракрасной камерой высокого разрешения производства компании Controp Precision Technologies, 2016 год
Источник: Controp Precision Technologies
Россия выполняет контракт на поставку для ВВС Нигерии партии боевых вертолетов Ми-35, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
"Контракт подписан, идет его реализация", - сказал он в ходе вертолетной выставки HeliRussia-2017.
По имеющимся данным, речь идет о партии из 12 машин. Первая пара была поставлена в декабре 2016 года, вторая - в апреле нынешнего года.
Эксперты отмечают, что Нигерия нуждается в вертолетах подобного класса, поскольку она ведет борьбу с террористической группировкой "Боко харам" исламистского толка.
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25.05.2017
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