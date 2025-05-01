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Первый полет нового российского вертолета состоится до 2025 года

26.05.2017 РИА Новости 132 0
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Вертолет-демонстратор на базе Ми-24
Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016
Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый полет российского сверхскоростного вертолета состоится до 2025 года, сообщил журналистам в ходе выставки вертолетной техники HeliRussia-2017 заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"У нас в планах новая ГПВ (государственная программа вооружения) 2018-2025 годов. Запланированы мероприятия научно-исследовательской работы с переходом в конструкторскую, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину", - сказал Борисов.
25.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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