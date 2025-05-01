Первый полет нового российского вертолета состоится до 2025 года



Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый полет российского сверхскоростного вертолета состоится до 2025 года, сообщил журналистам в ходе выставки вертолетной техники HeliRussia-2017 заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"У нас в планах новая ГПВ (государственная программа вооружения) 2018-2025 годов. Запланированы мероприятия научно-исследовательской работы с переходом в конструкторскую, и на рубеже этой ГПВ мы собираемся поднять в воздух скоростную машину", - сказал Борисов.