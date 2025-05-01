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Минобороны запланировало закупку нескольких вертолетов Ми-38

26.05.2017 РИА Новости 119 0
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Первый полет нового среднего гражданского транспортно-пассажирского вертолёта Ми-38. Архивное фото
Первый полет нового среднего гражданского транспортно-пассажирского вертолёта Ми-38. Архивное фото
Источник: © Пресс-служба ОАО "Вертолеты России"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ запланировало закупку нескольких вертолетов Ми-38 в рамках действующей госпрограммы вооружений (ГПВ), сообщил журналистам в ходе выставки вертолетной техники HeliRussia-2017 заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Мы запланировали закупку нескольких вертолетов Ми-38 в рамках ГПВ действующей и в следующей тоже планируем, поэтому у этого вертолета будущее есть", - сказал он.

Ми-38 - многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.

Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ми-38
ТВ7-117
Компании
КВЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий

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