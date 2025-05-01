Минобороны запланировало закупку нескольких вертолетов Ми-38
|
|
Первый полет нового среднего гражданского транспортно-пассажирского вертолёта Ми-38. Архивное фото
Источник: © Пресс-служба ОАО "Вертолеты России"
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ запланировало закупку нескольких вертолетов Ми-38 в рамках действующей госпрограммы вооружений (ГПВ), сообщил журналистам в ходе выставки вертолетной техники HeliRussia-2017 заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
"Мы запланировали закупку нескольких вертолетов Ми-38 в рамках ГПВ действующей и в следующей тоже планируем, поэтому у этого вертолета будущее есть", - сказал он.
Ми-38 - многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах.
Благодаря использованным техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Кроме того, вертолет может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты. Первый фюзеляж серийного Ми-38 уже собран на Казанском вертолетном заводе.
|
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.07.2016 Ми-38 придадут ускорения
10.01.2017 Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
03.10.2016 Феникс с брендом "Ил"
09.09.2016 В 2018 году создадут военную версию Ми-38
09.09.2016 «Вертолеты России» начали сертификационные испытания Ми-38 для Минобороны РФ
26.05.2016 Новый Ми-38 первыми получат военные
24.05.2016 Серийные поставки Ми-38 для Минобороны планируется начать в 2018 г.
20.05.2016 "Друг Татарстана" Сергей Шойгу застолбил новые казанские вертолеты