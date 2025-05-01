Пять винтокрылых дебютов выставки HeliRussia-2017



Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года

Источник: РИА Новости Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 годаИсточник: РИА Новости

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Андрей Коц. В четверг в Москве открылась юбилейная 10-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2017. В двух выставочных залах и на открытой площадке перед павильоном "Крокус Экспо" разместились экспозиции 237 компаний из 21 страны мира. "В металле" на форуме представлены 22 вертолета, два гироплана и более 15 беспилотных летательных аппаратов отечественных и зарубежных производителей.

Новых российских вертолетов в этом году на выставке немного. Сугубо военных нет вообще, за исключением макетов Ми-35М, Ка-52 и Ми-17 на стенде "Рособоронэкспорта". Многие специалисты и представители прессы надеялись увидеть на HeliRussia-2017 модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ, однако он не был показан даже в виде макета. Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский рассказал журналистам, что эта машина только-только начала проходить государственные испытания.

Тем не менее в этом году выставка оказалась богатой на различные новинки гражданского и двойного назначения, ранее не демонстрировавшиеся "вживую". Многие из них по оригинальности технических решений способны составить конкуренцию самым смелым мечтам писателей-фантастов.

Вертолет "Афалина"

Эта машина в готовом варианте на HeliRussia представлена впервые - в прошлые годы на выставке демонстрировался лишь макет. Инженерам кемеровского предприятия HeliWhale удалось создать легкий двухместный вертолет соосной схемы (с двумя несущими винтами, один над другим) с выдающимися скоростными характеристиками. "Афалина" разгоняется до 250 километров в час, что сопоставимо по характеристикам с гораздо более мощными армейскими машинами. Таких возможностей удалось достичь благодаря непривычно узкому фюзеляжу (вертолет действительно похож на бутылконосого дельфина), шестилопастным винтам оригинальной конструкции и достаточно шустрому двигателю Rotax 914UL, способному работать на обычном бензине АИ-95. Машина может подниматься на высоту до 4800 метров и преодолевать на одной заправке до 700 километров.

Вертолет "Афалина" на выставке HeliRussia-2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

"Афалина" - многоцелевой вертолет, способный решать широкий круг задач. Это аэрофотосъемка, патрулирование районов чрезвычайных происшествий, перевозка медицинского персонала, авиасельхозработы, мониторинг линий электропередачи и другие функции. Расположение пилотов в кабине тандемное, управление вертолетом спаренное. А это значит, что из него мог бы получиться отличный тренажер для пилотов армейской авиации.

"В России сейчас фактически нет легкого учебного вертолета с соосной схемой расположения винтов, - рассказал РИА Новости генеральный конструктор "Афалины" Михаил Мамыкин. - Мы планировали с помощью собственных ресурсов и мощностей организовать учебный центр для гражданских летчиков, которые хотели бы научиться управлять такими машинами, однако из-за непростой экономической ситуации пока не ясно, что из этого получится. Не исключаю, что "Афалиной" могут заинтересоваться военные. В Вооруженных силах достаточно много вертолетов соосной схемы - Ка-27, Ка-31, Ка-52. Нужно же их пилотов на чем-то учить".

Беспилотный конвертоплан RHV-30

Конвертопланы - сравнительно мало освоенное российскими конструкторами направление в авиастроении. Это летательные аппараты с одним или несколькими винтовыми двигателями, располагающимися в поворотных гондолах. На взлете и при посадке они работают как подъемные, по-вертолетному. В горизонтальном полете двигатели поворачиваются параллельно земле и работают как тянущие. Плюсы такого гибридного подхода налицо - летательный аппарат может взлетать с любой площадки и передвигаться со скоростью самолета. Но эта схема очень сложна для технической реализации. На сегодняшний день единственный серийный конвертоплан - американский Bell V-22 Osprey.

На HeliRussia-2017 конструкторское бюро "ВР-технологии", входящее в состав холдинга "Вертолеты России", представило первый небольшой конвертоплан отечественного производства RHV-30 в беспилотном варианте. Он оснащен четырьмя трехлопастными двигателями в поворотных гондолах. В горизонтальном полете конвертоплан поддерживают в воздухе два жестких крыла с загнутыми вверх законцовками. Этот летательный аппарат может разгоняться до 140 километров в час, преодолевать расстояние в 100 километров и подниматься на высоту до 3000 метров. В воздух RHV-30 может поднять до пяти килограммов полезной нагрузки. Это не много, но хватит, чтобы разместить на дроне лазерный дальномер, тепловизор или оптико-электронную систему. Ожидается, что полностью завершен этот беспилотник будет в 2019 году.

Беспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia-2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

"RHV-30 может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в том числе арктических, картографирования местности, наблюдения за техническим состоянием различных объектов, - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России". - В военных целях этот конвертоплан может использоваться для разведки".

Беспилотный квадрокоптер "ЮРИК"

Тяжелый грузовой беспилотник БАС "ЮРИК" получил имя не в честь своего создателя, как может показаться. Полностью название дрона от концерна НПО "Авиационно-космические технологии" и АО "Электроавтоматика" расшифровывается как "Беспилотная автоматическая система юстировки работы исследуемой конструкции". По заверениям разработчиков, это самый крупный квадрокоптер в мире. Его габариты внушают уважение: более четырех метров в длину, более трех в ширину и почти полтора метра в высоту. "ЮРИК" может летать на скоростях до 250 километров в час, преодолевать дистанции свыше 200 километров и самое главное - поднимать в воздух до 120 килограммов груза при собственном весе почти полтора центнера.

Грузовой беспилотник БАС "ЮРИК" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

"Такой грузоподъемности удалось добиться благодаря конструкции четырех винтов, - рассказал РИА Новости генеральный директор и генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак. - Они имеют волнистую, S-образную форму, выполнены из карбона. Благодаря своей геометрии, лопасти, несмотря на небольшую длину, обеспечивают сильную тягу и практически бесшумны при работе. "ЮРИК" был создан для логистических задач. Он предназначен для поисковых и мониторинговых работ, доставки специальных грузов и в перспективе сможет даже эвакуировать на носилках человека из зоны бедствия. Дрон способен садиться на любую поверхность за счет конструкции своих "лап" с амортизирующими "подошвами". Не исключаю его использование и в военных целях. "ЮРИК" вполне сможет перевозить армейские грузы. Сто двадцать килограммов - это несколько ящиков с патронами, которые можно будет оперативно забросить, например, на дальний блокпост".

Бегак подчеркнул, что на выставке представлен лишь демонстратор. Летный прототип "ЮРИК" публике еще не показывали. Ожидается, что он поднимется в воздух на авиасалоне МАКС-2017 в июле.

Гироплан Ventocopter R1

Гироплан, или автожир - по сути, легкий вертолет, в полете опирающийся на несущую поверхность свободновращающегося в режиме авторотации несущего винта. Горизонтальную скорость ему дает расположенный в хвосте толкающий винт. Такой летательный аппарат может сесть практически в любых условиях, даже если у него закончится топливо. Эта технология не нова, в России различные автожиры производят давно и успешно. Однако продемонстрированная на выставке концепт-модель гироплана Ventocopter R1 выделяется из общего ряда, как "Феррари" в городской пробке.

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

Рубленые, угловатые формы корпуса, два толкающих винта, расположенных между тремя хвостовыми килями, открывающиеся вверх двери салона, множество дисплеев в кабине пилота - не гироплан, а космический корабль. По словам разработчиков, он сможет достигать скоростей до 250 километров в час, подниматься на шесть тысяч метров и преодолевать дистанцию в 700 километров на одном баке бензина АИ-92. Его полная взлетная масса составит порядка 850 килограммов. Ориентирован R1 прежде всего на гражданских любителей малой авиации - получить лицензию на управление автожиром сегодня не очень сложно. Стоить он будет как хороший джип в топовой комплектации. Однако не исключено применение этого гироплана и в военных целях.

Гироплан Ventocopter R1 на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

"Его рубленые формы - это не только красиво, но и функционально, - рассказал РИА Новости генеральный директор ЗАО "Газнанотех" Дмитрий Сичинава. - Они реализованы, например, в малозаметных самолетах. Острые углы рассеивают сигнал от радаров, и засечь такой летательный аппарат становится сложнее. Я не могу на сегодняшний день говорить о каких-то конкретных перспективах создания варианта для армии, но с военными мы общаемся регулярно".

Сверхлегкий вертолет "Микрон"

"Микрон", как следует из названия, аппарат небольшой. Настолько небольшой, что скорее напоминает офисный стул на колесиках и с пропеллером. Но внешность обманчива. Этот "воздушный скутер", созданный авиаконструктором Валерием Шоховым, обладает выдающимися маневренными и скоростными характеристиками. Он может два часа находиться в воздухе, подниматься на высоту три тысячи метров (учитывая, что кабина открытая, этого более чем достаточно даже для самого смелого пилота), разгоняться до 120 километров в час. Диаметр его несущих винтов, выполненных по соосной схеме, - около 4,5 метра. Этого хватит, чтобы поднять в воздух одного человека, однако в настоящий момент ведется разработка двухместного варианта, а также вертолета-амфибии с возможностью посадки на воду.

Сверхлегкий вертолет "Микрон" на выставке HeliRussia 2017 25 мая 2017 года Источник: РИА Новости

"Микрон" - складной вертолет. В собранном виде он легко поместится в "Газели" или в просторном универсале. Благодаря своей компактности, "Микрон" может взлететь буквально с любого пятачка. Сфера его применения - сельхозработы, мониторинг экологической обстановки, спортивный пилотаж, экстремальный туризм и многое другое. В советское время разрабатывалось несколько похожих проектов для нужд военных. Сверхлегкие вертолеты тогда рассматривались как средство доставки диверсантов в тыл противника. Однако в современном военном деле "Микрон" мог бы использоваться как идеальный разведчик, особенно если масштабное применение противником средств радиоэлектронной борьбы ограничивает использование беспилотников.