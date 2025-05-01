Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Главный травматолог ГВКГ им. Бурденко Леонид Карлович Брижань ответит на вопросы посетителей ВПК.Name в рамках подготовки к Евразийскому ортопедическому форуму.

26.05.2017 ВПК.name 80 0
0
Понравилась новость?
 0

В Интернет крайне редко затрагиваются вопросы и поднимаются проблемы военной медицины. Подготовка к Евразийскому ортопедическому форуму, информационным партнером которого является портал ВПК.Name, дает возможность на единой площадке обсудить наиболее острые вопросы гражданским врачебным объединениям, структурам, подведомственным Министерству обороны РФ и профильным министерствам.


Брижань Леонид Карлович
Источник: http://www.trauma-gvkg.ru/
В рамках подготовки к форуму пользователям ВПК.Name предоставляется уникальная возможность задать интересующие вас вопросы по военной медицине и участии в её работе, и развитии предприятий ВПК России Начальнику центра травматологии и ортопедии – главному травматологу Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Леониду Карловичу Брижань.


Задать свои вопросы Вы сможете в комментариях к этому материалу до 2.06.2017 г. После материал будет закрыт для комментирования и ВПК.Name совместно с Polylog Consulting Group, и ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК) отберут 10-12 наиболее интересных вопросов, на которые ответит Леонид Карлович.


Ответы, на заданные Леониду Карловичу вопросы, в виде интервью, будут размещены, в частности, на ВПК.Name.


Пользуясь возможностью, мы сформировали несколько вопросов от себя, которые также примут участие в отборе вопросов для интервью.

  1. В чем отличие подготовки военных и гражданских врачей? И нет ли необходимости в унификации программ с применением лучших практик?
  2. Существует ли программа создания и развития реабилитационных центров в России?
  3. И в продолжение вопроса: хирургическое и реабилитационное оборудование каких стран преобладает в использовании военной травматологии и ортопедии? Существует ли программа импортозамещения в направлении инструментов и оборудования, как развивается и с какими сложностями сталкивается?
  4. Какие предприятия российского ОПК освоили выпуск медицинского оборудования по Вашему профилю и насколько успешно?
  5. Что лично Вы ожидаете от Евразийского ортопедического форума?

Приглашаем Вас, Уважаемые посетители ВПК.Name, к активному участию и вниманию к работе предприятий ВПК и структур МО на Евразийском ортопедическом форуме.


Справка

Леонид Карлович Брижань

  • начальник Центра травматологии и ортопедии
  • главный травматолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко
  • заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ
  • доктор медицинских наук
  • врач высшей категории
  • профессор кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии НМХЦ им. Н.И. Пирогова

Занимается проблемой хирургического лечения раненных и пострадавших, а также эндопротезированием крупных суставов конечностей.


Действительный член AOTrauma, АОТравма Россия.

Имеет более 80 научных статей.

Активно участвует в национальных и международных научно-практических конференциях, конгрессах и съездах.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ВПК.name
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Медицина

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 01:22
  • 3
Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ
  • 26.05 00:11
  • 45
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 23:55
  • 1
Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"
  • 25.05 23:40
  • 7
"Алмаз-Антей" за год в два раза увеличил производство колесных тягачей
  • 25.05 23:27
  • 9
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 21:28
  • 3
В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
  • 25.05 21:09
  • 48
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 20:58
  • 5
В рамках новой госпрограммы большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах - Минобороны РФ
  • 25.05 20:40
  • 18
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 20:39
  • 7
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 20:23
  • 1
Серийное производство модернизированного Ту-160М2 начанется после 2021 года
  • 25.05 19:57
  • 45
Представлен концепт национального ЗРК
  • 25.05 19:41
  • 3687
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.05 18:32
  • 1
А что из­ме­нит­ся пос­ле "ми­рово­го кри­зиса"?
  • 25.05 18:28
  • 2
Стратегия НАТО: к миру через мировую войну
другие обсуждаемые темы