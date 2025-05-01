Главный травматолог ГВКГ им. Бурденко Леонид Карлович Брижань ответит на вопросы посетителей ВПК.Name в рамках подготовки к Евразийскому ортопедическому форуму.

В Интернет крайне редко затрагиваются вопросы и поднимаются проблемы военной медицины. Подготовка к Евразийскому ортопедическому форуму, информационным партнером которого является портал ВПК.Name, дает возможность на единой площадке обсудить наиболее острые вопросы гражданским врачебным объединениям, структурам, подведомственным Министерству обороны РФ и профильным министерствам.

Брижань Леонид Карлович Источник: http://www.trauma-gvkg.ru/

пользователям ВПК.Name предоставляется уникальная возможность

Леониду Карловичу Брижань

В рамках подготовки к форумузадать интересующие вас вопросы по военной медицине и участии в её работе, и развитии предприятий ВПК России

Задать свои вопросы Вы сможете в комментариях к этому материалу до 2.06.2017 г. После материал будет закрыт для комментирования и ВПК.Name совместно с Polylog Consulting Group, и ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК) отберут 10-12 наиболее интересных вопросов, на которые ответит Леонид Карлович.

Ответы, на заданные Леониду Карловичу вопросы, в виде интервью, будут размещены, в частности, на ВПК.Name.

Пользуясь возможностью, мы сформировали несколько вопросов от себя, которые также примут участие в отборе вопросов для интервью.

В чем отличие подготовки военных и гражданских врачей? И нет ли необходимости в унификации программ с применением лучших практик? Существует ли программа создания и развития реабилитационных центров в России? И в продолжение вопроса: хирургическое и реабилитационное оборудование каких стран преобладает в использовании военной травматологии и ортопедии? Существует ли программа импортозамещения в направлении инструментов и оборудования, как развивается и с какими сложностями сталкивается? Какие предприятия российского ОПК освоили выпуск медицинского оборудования по Вашему профилю и насколько успешно? Что лично Вы ожидаете от Евразийского ортопедического форума?

Приглашаем Вас, Уважаемые посетители ВПК.Name, к активному участию и вниманию к работе предприятий ВПК и структур МО на Евразийском ортопедическом форуме.

Справка

Леонид Карлович Брижань

начальник Центра травматологии и ортопедии

главный травматолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко

заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ

доктор медицинских наук

врач высшей категории

профессор кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии НМХЦ им. Н.И. Пирогова

Занимается проблемой хирургического лечения раненных и пострадавших, а также эндопротезированием крупных суставов конечностей.

Действительный член AOTrauma, АОТравма Россия.

Имеет более 80 научных статей.

Активно участвует в национальных и международных научно-практических конференциях, конгрессах и съездах.