Главный травматолог ГВКГ им. Бурденко Леонид Карлович Брижань ответит на вопросы посетителей ВПК.Name в рамках подготовки к Евразийскому ортопедическому форуму.
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В Интернет крайне редко затрагиваются вопросы и поднимаются проблемы военной медицины. Подготовка к Евразийскому ортопедическому форуму, информационным партнером которого является портал ВПК.Name, дает возможность на единой площадке обсудить наиболее острые вопросы гражданским врачебным объединениям, структурам, подведомственным Министерству обороны РФ и профильным министерствам.
|Брижань Леонид Карлович
|Источник: http://www.trauma-gvkg.ru/
Задать свои вопросы Вы сможете в комментариях к этому материалу до 2.06.2017 г. После материал будет закрыт для комментирования и ВПК.Name совместно с Polylog Consulting Group, и ассоциацией организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования (АПМИ ОПК) отберут 10-12 наиболее интересных вопросов, на которые ответит Леонид Карлович.
Ответы, на заданные Леониду Карловичу вопросы, в виде интервью, будут размещены, в частности, на ВПК.Name.
Пользуясь возможностью, мы сформировали несколько вопросов от себя, которые также примут участие в отборе вопросов для интервью.
- В чем отличие подготовки военных и гражданских врачей? И нет ли необходимости в унификации программ с применением лучших практик?
- Существует ли программа создания и развития реабилитационных центров в России?
- И в продолжение вопроса: хирургическое и реабилитационное оборудование каких стран преобладает в использовании военной травматологии и ортопедии? Существует ли программа импортозамещения в направлении инструментов и оборудования, как развивается и с какими сложностями сталкивается?
- Какие предприятия российского ОПК освоили выпуск медицинского оборудования по Вашему профилю и насколько успешно?
- Что лично Вы ожидаете от Евразийского ортопедического форума?
Приглашаем Вас, Уважаемые посетители ВПК.Name, к активному участию и вниманию к работе предприятий ВПК и структур МО на Евразийском ортопедическом форуме.
Справка
Леонид Карлович Брижань
- начальник Центра травматологии и ортопедии
- главный травматолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко
- заместитель главного травматолога Вооруженных Сил РФ
- доктор медицинских наук
- врач высшей категории
- профессор кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии НМХЦ им. Н.И. Пирогова
Занимается проблемой хирургического лечения раненных и пострадавших, а также эндопротезированием крупных суставов конечностей.
Действительный член AOTrauma, АОТравма Россия.
Имеет более 80 научных статей.
Активно участвует в национальных и международных научно-практических конференциях, конгрессах и съездах.
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