Опубликована запись полетов иракского Ми-28 над контролируемым боевиками Мосулом
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Два Ми-28НЭ армейской авиации Ирака, оснащенные надвтулочными РЛС Н025Э. Багдад, 07.03.2015 (с) Lucas Bahler
Источник: http://twitter.com/
Телеканал BBC опубликовал на своем канале в YouTube запись, сделанную с борта иракского ударного вертолета Ми-28НЭ, действующего над Мосулом. Город, обороняемый боевиками "Исламского государства", штурмуется силами международной коалиции.
На записи видно, как вертолет ведет огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки.
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25.05.2017
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