Опубликована запись полетов иракского Ми-28 над контролируемым боевиками Мосулом



Два Ми-28НЭ армейской авиации Ирака, оснащенные надвтулочными РЛС Н025Э. Багдад, 07.03.2015 (с) Lucas Bahler

Источник: http://twitter.com/ Два Ми-28НЭ армейской авиации Ирака, оснащенные надвтулочными РЛС Н025Э. Багдад, 07.03.2015 (с) Lucas BahlerИсточник: http://twitter.com/

Телеканал BBC опубликовал на своем канале в YouTube запись, сделанную с борта иракского ударного вертолета Ми-28НЭ, действующего над Мосулом. Город, обороняемый боевиками "Исламского государства", штурмуется силами международной коалиции.

На записи видно, как вертолет ведет огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки.