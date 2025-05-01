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Производство вертолетов для вооруженных сил России сократится

26.05.2017 Lenta.ru 87 0
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Ка-52 Аллигатор
Сборка вертолета Ка-52 Аллигатор в цехе авиационного завода Прогресс в Приморском крае
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Количество вертолетов, строящихся в рамках гособоронзаказа для Минобороны России по новой госпрограмме вооружений до 2025 года будет сокращено по сравнению с действующей ГПВ-2020 в виду насыщения парка современной техникой. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру" с выставки HeliRussia-2017, сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Он отметил, что уровень оснащенности новыми транспортными и боевыми вертолетами приближается к 70 процентам.

"На рубеже 2020-го года мы завершим насыщение войск новыми транспортными вертолетами, и будем делать акцент на боевые машины", — добавил замглавы военного ведомства, курирующий закупки вооружений и военной техники.

Борисов добавил, что в настоящее время парк вертолетов вооруженных сил России сильно помолодел, и "Вертолетам России" необходимо искать новые рынки сбыта. В рамках гособоронзаказа планируется расширить объем сервисных работ. Как отметил Борисов, Минобороны заключило контракт на обслуживание поставленной техники с "Вертолетами России". "Это новая ниша и дополнительные объемы продаж для производителей", — сказал заместитель министра обороны.

В общей сложности в рамках гособоронзаказа с 2005 по 2020 год Вооруженные силы России должны получить свыше 1000 вертолетов всех типов.
25.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
ГПВ-2020

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