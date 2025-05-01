Спецназ ФСБ задействовал роботов в ходе учений по освобождению заложников в Крыму



Работник ФСБ

Источник: © РИА Новости . Андрей Стенин Работник ФСБИсточник: © РИА Новости . Андрей Стенин

В тактико-специальных учениях подразделений спецназначения ФСБ также участвуют порядка 2 тыс. военных и современные образцы техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая./ТАСС/. Спецназовцы ФСБ в ходе второго этапа тактико-специальных учений в Крыму задействовали вертолеты, бронеавтомобили и роботизированную технику для освобождения захваченных условными террористами заложников в одном из пансионатов в Евпатории, сообщает пресс-служба управления ФСБ в регионе.

"Для освобождения заложников использовался широкий комплекс имеющихся сил и средств. Осуществлено надежное блокирование территории пансионата. В целях огневого поражения противника и обеспечения безопасности сотрудников спецподразделения задействовалась бронированная техника и роботизированные комплексы", - отмечается в нем.

Проникновение в здание осуществлялось с использованием беспарашютного десантирования с вертолетов, альпинистского снаряжения, специальных средств преодоления препятствий. Активную огневую поддержку оказывали снайперы.

"В ходе выполнения поставленных задач сотрудники подразделений специального назначения ФСБ России подтвердили свою готовность к уверенным, профессиональным и эффективным действиям по нейтрализации террористов в самых сложных условиях", - говорится в сообщении.

Учения спецназа

В тактико-специальных учениях подразделений спецназначения ФСБ, которые проходят с 24 по 29 мая в Республике Крым, задействованы порядка 2 тыс. военных и современные образцы техники, в том числе воздушные и морские суда, специальная бронетехника, роботизированные комплексы, средства обнаружения и поражения противника.

Учения проходят в два этапа: первый из них - отработка действий спецназа на объектах морской инфраструктуры ГУП Республики Крым "Черноморнефтегаз", второй - на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории, включая отдельные участки прибрежной зоны и горно-лесистой местности.