Минобороны рассчитывает начать закупку Ка-52К в ближайшие два года
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Пусковые установки комплекса "Гермес-А" на веролете Ка-52, МАКС-2007
Источник: Саид Аминов / pvo.guns.ru
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла и механизма складывания лопастей
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ рассчитывает приступить к закупке вертолетов Ка-52К в ближайшие два года. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов на выставке HeliRussia-2017.
"Закупка эта связана с десантными кораблями. Я думаю, это в ближайшие два года", - сказал Борисов.
От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля. Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину. Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
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25.05.2017
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