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Пилотов Ми-28НМ оснастят нашлемной системой целеуказания со стереовидением

26.05.2017 Военно-промышленный курьер 87 0
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Нашлемная система целеуказания
Нашлемная система целеуказания, входящая в состав оборудования Ми-28НМ, представленная Рязанским приборным заводом (ГРПЗ) на МАКС-2015
Источник: А.В. Карпенко

В составе бортового оборудования нового вертолета Ми-28НМ проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации (НСЦИ) со стереовидением, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

По словам собеседника издания, система представляет собой бинокуляр с независимыми каналами для обоих глаз, что создает эффект стереовидения. НСЦИ обеспечивает как техническое зрение, так и оптическое (с коэффициентом пропускания 0,7-0,8).

По словам источника, первоначально к этой теме проявляло интерес ОКБ Камова для размещения на вертолетах Ка-50 и Ка-52, но потом они "охладели, возможно, сменили концепцию".

Нашлемные системы целеуказания предназначены для оперативного наведения бортового вооружения поворотом головы пилота. Изображение из системы технического зрения (включая прицельную марку) проецируется на закрепленный на шлеме пилота экран, не мешая обозревать внешнюю обстановку.

Вертолет Ми-28НМ проходит летные испытания с осени 2016 года.

Разработка вертолета началась в 2009 году. Главным отличием Ми-28НМ является наличие надвтулочной радиолокационной станции, установка которой предполагалась еще на исходном Ми-28Н во второй половине 2000-х годов, но из-за затянувшейся разработки радара эта возможность не была реализована. Испытания Ми-28НМ должны завершиться в 2017 году.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-50
Ка-52
Ми-28Н

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