Запущенный с Плесецка спутник военного назначения успешно выведен на орбиту
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Пуск ракеты "Союз-2.1б" был осуществлен в 9:34 мск
КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России, успешно выведен на целевую орбиту, сообщает военное ведомство.
"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали журналистам в российском военном ведомстве.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк был осуществлен в 9:34 мск. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат".
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25.05.2017
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