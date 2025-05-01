Запущенный с Плесецка спутник военного назначения успешно выведен на орбиту



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома ПлесецкИсточник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Пуск ракеты "Союз-2.1б" был осуществлен в 9:34 мск

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК /Архангельская область/, 25 мая. / ТАСС/. Космический аппарат, запущенный в четверг с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России, успешно выведен на целевую орбиту, сообщает военное ведомство.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали журналистам в российском военном ведомстве.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк был осуществлен в 9:34 мск. Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту проводилось разгонным блоком "Фрегат".