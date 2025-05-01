"Вертолеты России" передали ГТЛК первый медицинский "Ансат"



Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполнении

Источник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин Вертолет «Ансат» в специальном медицинском исполненииИсточник: БИЗНЕС Online / Сергей Елагин

ЦАМТО, 25 мая. Холдинг "Вертолеты России" в рамках 10-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017 передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) первый из шести заказанных медицинский вертолет "Ансат".

Контракт на поставку ГТЛК шести многоцелевых вертолетов "Ансат" в медицинском оснащении был подписан в конце 2016 года. Заключенное соглашение также предусматривает поставку десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и тринадцати вертолетов Ми-8АМТ, все машины должны быть переданы заказчику до конца 2017 года.

Данные вертолеты будут задействованы в реализации приоритетного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В рамках HeliRussia-2017 мы торжественно передали нашим коллегам из Государственной транспортной лизинговой компании первый из шести предусмотренных контрактом медицинский вертолет "Ансат". Эксплуатантом данной машины выступит компания РВС, которая будет оказывать услуги санитарной авиации в Волгоградской области. Уже в ближайшее время эта машина начнет выполнять задачи по предназначению – спасать человеческие жизни, а наш холдинг, в свою очередь, продолжит прикладывать все усилия для развития и расширения парка санитарной авиации в России", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.

Медицинский "Ансат" имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего, это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Первым заказчиком медицинской версии нового вертолета "Ансат" в медицинском исполнении производства Казанского вертолетного завода стало Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Вертолет, который предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту, уже поступил в распоряжение Республиканской клинической больницы в качестве средства для экстренной медицинской эвакуации и транспортировки пострадавших.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".