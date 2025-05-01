Совбез: попытки использовать террористов надо пресекать
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 мая - РИА Новости. Участники прошедшей в Тверской области международной встречи по безопасности отметили необходимость решительного пресечения попыток отдельных государств использовать террористов для вмешательства в дела суверенных государств и организации "цветных революций", заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
По словам Патрушева, на встрече было заявлено, что "следует решительно пресекать попытки использования террористических группировок" для вмешательства во внутренние дела других стран.
Патрушев пояснил, что речь идет об использовании террористических группировок "в качестве инструмента для дестабилизации общественно-политической обстановки в иных странах" и организации "цветных революций".
Он отметил, что в ходе дискуссий было подчеркнуто, что десятки стран подвергаются воздействию извне, направленном на разжигание межнациональных, религиозных конфликтов и сепаратистских настроений.
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25.05.2017
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