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В Росгвардии заявили о важности перевооружения для борьбы с терроризмом

26.05.2017 РИА Новости 78 0
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Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники Росгвардии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

КРАСНОАРМЕЙСК (Московская область), 25 мая - РИА Новости. Силовым структурам необходимы новое оружие и техника для борьбы с терроризмом, опасность которого в мире не становится ниже, заявил журналистам директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

"Сегодня, к сожалению, уровень криминальной, террористической опасности не становится ниже. Это мы видим на примере последних трагических событий, и в связи с этим силовым структурам необходимы новые технологические средства - средства защиты, техника, вооружение", - сказал Золотов на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов" в подмосковном Красноармейске.
25.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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