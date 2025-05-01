В Росгвардии заявили о важности перевооружения для борьбы с терроризмом



Сотрудники Росгвардии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Сотрудники Росгвардии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Саид Царнаев

КРАСНОАРМЕЙСК (Московская область), 25 мая - РИА Новости. Силовым структурам необходимы новое оружие и техника для борьбы с терроризмом, опасность которого в мире не становится ниже, заявил журналистам директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

"Сегодня, к сожалению, уровень криминальной, террористической опасности не становится ниже. Это мы видим на примере последних трагических событий, и в связи с этим силовым структурам необходимы новые технологические средства - средства защиты, техника, вооружение", - сказал Золотов на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов" в подмосковном Красноармейске.