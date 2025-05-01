Рогозин отметил особый подход руководства Росгвардии к выбору экипировки
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Военнослужащие Росгвардии
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
КРАСНОАРМЕЙСК (Московская область), 25 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отметил особый подход руководства Росгвардии к выбору достойной экипировки для военнослужащих.
"Особый акцент идет на выбор экипировки военнослужащего. Прежде всего должна быть забота о военнослужащем, потому что если он понимает, что относятся с большим уважением к его ратному труду, что ему дают одежду, которая дышит, средства, которые могут спасти его… вот тогда и отдача будет", - сказал Рогозин на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов".
"Нам импонирует такой подход руководства Росгвардии к своим военнослужащим", - добавил он.
Он также заявил, что "Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, а самым высококачественным вооружением, в том числе нелетальным средствами вооружениям, которые смогут решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы".
По словам Рогозина, работа ОПК с Росгвардией будет поставлена на строгую научную основу, чтобы не было "вкусовщины, компанейщины", о чем он, по его словам, договорился с главой Росгвардии.
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25.05.2017
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