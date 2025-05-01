Патрушев: применять информационные технологии в военных целях недопустимо
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 мая - РИА Новости. Участники прошедшей в Тверской области встрече по международной безопасности заявили о недопустимости применения информационных технологий для достижения каких-либо военных целей, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Заявлено о недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий для достижения военных целей", - сказал Патрушев.
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25.05.2017
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