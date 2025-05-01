Патрушев: применять информационные технологии в военных целях недопустимо



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 мая - РИА Новости. Участники прошедшей в Тверской области встрече по международной безопасности заявили о недопустимости применения информационных технологий для достижения каких-либо военных целей, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Заявлено о недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий для достижения военных целей", - сказал Патрушев.