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Арабские воздушные "Рыцари" покажут свое мастерство на авиасалоне МАКС-2017

26.05.2017 ТАСС 62 0
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Арабские воздушные &quot;Рыцари&quot;
Арабские воздушные "Рыцари"
Источник: © Пресс-служба авиасалона МАКС-2017

Как ожидается, выступления пилотажной группы состоятся в дни массового посещения с 21 по 23 июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пилотажная группа Военно-воздушных сил Объединенных Арабских Эмиратов Al Fursan ("Рыцари") примет участие в авиасалоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском, сообщили в ОАО "Авиасалон" (организатор МАКСа).

"Авиасалон" по итогам переговоров с командованием пилотажной группы Fursan Al Emarat (Al Fursan) подписал протокол об участии Al Fursan в лётной программе авиасалона", - сказали в компании.

"Для нас большая честь выступать на МАКС-2017 наряду с легендарными российскими пилотажными группами "Русские витязи" и "Стрижи", - прокомментировал итоги переговоров командир группы Al Fursan полковник Алобаидли Нассер.

Как ожидается, выступления пилотажной группы состоятся в дни массового посещения с 21 по 23 июля и, возможно, в бизнес-дни. Кроме того, запланировано проведение пресс- конференции с пилотами Al Fursan, а также их участие в фотосессии.

"Участие пилотажной группы Al Fursan, безусловно, украсит летную программу авиасалона МАКС-2017 и привлечет еще большее число посетителей. Уверен, что эффектные выступления мастеров высшего пилотажа из Объединенных Арабских Эмиратов, наряду с российскими асами, наилучшим образом дополнят и разнообразят программу полетов", - отметил замгендиректора ОАО "Авиасалон" Николай Занегин.

Пилотажная группа Al Fursan образована в 2008 году. Ее летчики выполняют полеты на семи самолетах Aermacchi MB-339.
25.05.2017
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принадлежат ТАСС
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Россия

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