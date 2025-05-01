ОДКБ ведет переговоры о получении мандата на участие в миротворческих миссиях ООН



Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com Флаги стран-участниц ОДКБ. Источник: obozrevatel.com

По словам генсека ОДКБ, организация располагает миротворческим потенциалом, предназначенным для проведения операций по поддержанию мира на территории третьих стран по мандату СБ ООН

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отрабатывает практические вопросы оформления мандата на участие в миротворческих миссиях ООН на территории третьих стран, сообщил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

По его словам, ОДКБ располагает собственным миротворческим потенциалом (более 3,5 тысячи человек), предназначенным для проведения операций по поддержанию мира не только на территории государств - членов ОДКБ, но и на территории третьих стран по мандату СБ ООН.

"В настоящее время совместно с ООН мы отрабатываем практические вопросы, связанные с правовым оформлением использования миротворческих контингентов ОДКБ в миссиях ООН по поддержанию мира", - сказал Хачатуров.