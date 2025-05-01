Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Вертолеты России" работают над увеличением скорости и дальности полета "Ансата"

26.05.2017 ТАСС 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет "Ансат"
Вертолет "Ансат". Выставка KADEX-2016
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

В холдинге при этом пояснили, что легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет на данный момент способен эффективно решать основные задачи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" продолжает работы по модификации вертолета "Ансат" с целью увеличения скорости и дальности его полета. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Богинский.

"Мы будем продолжать его модифицировать, чтобы увеличить дальность, увеличить скорость, но, по большому счету, основные задачи он способен решать достаточно эффективно", - сказал он.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитанный на семь-девять мест. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В декабре 2014 года был сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация с медицинским модулем.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Компании
Вертолеты России
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 01:22
  • 3
Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ
  • 26.05 00:11
  • 45
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 23:55
  • 1
Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"
  • 25.05 23:40
  • 7
"Алмаз-Антей" за год в два раза увеличил производство колесных тягачей
  • 25.05 23:27
  • 9
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 21:28
  • 3
В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
  • 25.05 21:09
  • 48
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 20:58
  • 5
В рамках новой госпрограммы большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах - Минобороны РФ
  • 25.05 20:40
  • 18
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 20:39
  • 7
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 20:23
  • 1
Серийное производство модернизированного Ту-160М2 начанется после 2021 года
  • 25.05 19:57
  • 45
Представлен концепт национального ЗРК
  • 25.05 19:41
  • 3687
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.05 18:32
  • 1
А что из­ме­нит­ся пос­ле "ми­рово­го кри­зиса"?
  • 25.05 18:28
  • 2
Стратегия НАТО: к миру через мировую войну
другие обсуждаемые темы